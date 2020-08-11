你也有在吃「健康食品」嗎？為了吸引購買，許多食品品名會以「健康」二字來標榜產品有益健康，例如健康油、健康醋等，但這些產品不見得都是經過核可的小綠人標章「健康食品」。

衛福部食藥署近日公告，除了取得「小綠人」健康食品標章的食品外，其他一般食品品名都不得使用「健康」二字，新制將從2022年7月1日上路。

食藥署食品組科長李婉媜表示，坊間有許多標榜健康油、健康餅乾，甚至健康肉鬆的商品，為免民眾對該食品有較健康的想像，且可能讓民眾和有小綠人標章的健康食品混淆，因此食藥署公告修正「食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」第四項及第六項規定，除經查驗登記取得許可證的健康食品外，一般食品不得以「健康」字樣為品名之一部分。

有小綠人標章才是「健康食品」 具有保健功效

從民國88年「健康食品管理法」上路後，「健康食品」就已成為法律名詞，需向衛生福利部申請查驗登記許可，才可以稱為「健康食品」，而這些通過核可的產品，也必須於包裝標示上「健康食品」字樣，以及「小綠人」標準圖像和許可證字號。簡單來說，就是有小綠人標章的食品，才可被稱作「健康食品」，其餘皆為一般食品。

有小綠人標章的「健康食品」是可以宣稱有「保健功效」的。（圖片來源：康健編輯部）

那「健康食品」，和一般常聽到的「營養保健食品」、「機能性食品」又有什麼不同？依健康食品管理法之定義，「健康食品」為「具有實質科學證據之保健功效，並標示或廣告具該功效，非屬治療、矯正人類疾病之醫療效能為目的之食品」。所以，兩者最大的區隔性是，營養食品、保健食品是一般食品，只是作為營養補充使用，但「健康食品」是可以宣稱有「保健功效」的。

此外，「小綠人」健康食品認證標章是有期效性的，通過審核的健康食品許可證有效期限是5年，如果到期了還續要繼續使用，就需要申請展延，逾期會失效。

至於健康食品保健功效，目前衛生署公告的共有13項，分別為：

1.調節血脂功能

2.免疫調節功能

3.胃腸功能改善

4.骨質保健功能

5.牙齒保健

6.調節血糖

7.護肝（化學性肝損傷）

8.抗疲勞功能

9.延緩衰老功能

10.輔助調節血壓功能

11.促進鐵吸收功能

12.輔助調整過敏體質功能

13.不易形成體脂肪功能

小綠人標章分2種 專家教你這樣看

一般我們看到的小綠人標章，大致可分為2種：A開頭的和數字開頭的（見下圖），差別在於，有A開頭的標章，代表通過第一軌個案審查合格，包括安全性、保健功效、安定性等各項。

而數字開頭的小綠人標章，則代表通過第二軌規格標準審查，表示食品的功效過去已經證實過了，例如魚油及紅麴，這些食品不需要再耗費過多的評估資源，只要產品有長期安全使用的歷史、有效成分明確、成分方法已經建立等，就可以通過食藥署的書面審查，得到認證。

吃小綠人健康食品就能變健康？專家：不盡然

雖說食藥署這次的新政策，是希望讓民眾對「健康食品」的認知與定義可以更加清楚，也讓「健康」二字不要被食品廠商濫用，造成消費者混淆。但，就算是只吃有小綠人標章的食品，就真的比較健康嗎？有專家表示不盡然。

馬偕紀念醫院營養醫學中心台北營養課營養師趙強就在臉書上發文表示，即便是有小綠人標章的「健康食品」，也只能說是含有「調節生理機能」成分的食品，只能調節或改善生理機能，但是否能將「機能調回正常、變健康」，就不是這些食品能保證的了。

也有專家表示，小綠人標章主要是認證「成分」，而非食品整體，舉例像一些乳酸菌飲料，雖可能因含乳酸菌的保健功效，因此被認證為健康食品，但細看成分若糖含量過高，可能還喝不到能達保健效果的量，糖分攝取就已超標，因此吃有小綠人標章的食品，並不代表就能和「健康」畫上等號，還是要看清楚營養標示。

吃有小綠人標章的食品不代表就能變健康，但至少還是經過認證核可的食品，相較來路不明的產品仍較為安全；建議購買時要依照個人需求、不要人云亦云；選擇有品牌的產品，誇大或宣稱有太多效果的則盡量避免；自己學會看標示，認清成分才能吃得安全。

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(中時新聞網)