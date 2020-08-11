民調結果之一。（黃福其攝）

民調結果之二。（黃福其攝）

民調結果之三。（黃福其攝）

民調結果之四。（黃福其攝）

國民黨上午召開「全民反貪腐過半，民眾要求蘇貞昌負責! 」記者會，公布政府買媒體、台鐵形象宣傳、文化總會副祕書長李厚慶未利益迴避、行政院長蘇貞昌任命的第一金控董事長廖燦昌遭起訴等民調。國民黨指出，民進黨政府近期接連爆發諸多弊案，民調結果突顯民眾強烈反感貪腐、濫權現況，有過半民眾認為蘇貞昌應負連帶責任。

文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇及黃子哲指出，根據民調資料，對於媒體報導蔡政府四年來花費超過90億購買媒體做宣傳，有62.9％民眾不認同政府用人民納稅錢收買特定媒體。對於台鐵半年花費1千549 萬請網路公司「春露」作形象宣傳，卻積欠員工兩個月加班費，有高達72％民眾不贊同。

國民黨表示，媒體是第四權，不是政府大內宣的工具，政府應盡力維持新聞自由，落實政黨退出媒體的承諾；另外，春露先前已爆出是農委會網軍，現在又拿台鐵標案賺取高額政府預算，但台鐵砸錢宣傳形象，根本無助解決積欠員工加班費問題，也無法改善長期虧損。國民黨強調，納稅錢應花在刀口，不是「拿人民的錢來洗人民的腦」。

先前文總副祕書長李厚慶遭踢爆擔任其妻工作的三立電視得標之「故宮南院品牌塑造案」標案評委，有62.2％民眾認為違反政府採購法的利益迴避原則。對於捲入遠航超貸案下台的廖燦昌，有61.4％民眾認為任用廖為第一金控董座的蘇揆須負連帶責任。

王育敏說，民進黨一再挾執政優勢在公股銀行做派系酬庸，或透過政府標案獨厚自家人，明顯違背利益迴避原則，吃相極為難看。儘管政府習於事後切割以自保，民調卻顯現民眾並不認定。蘇揆應為行政團隊不斷爆發弊案醜聞，向國人正式道歉，並負起連帶責任。

黃子哲、王鴻薇指出，四道題目在20至39歲的族群達60％至71％、民進黨支持者46％至69％都不認同，顯示年輕族群、綠營支持者也看不下去。

該民調是委託艾普羅行銷市場研究公司在8月6日至7日進行市話民調，於95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，有效樣本 1081人。

(中時 )