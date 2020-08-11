娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！于楓兒子現身羅霈穎靈堂；「大小姐」愛子穿露肩中空衣；全台最美律師洩三圍太犯規；三級片男神爆「真槍實彈」演出，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

羅霈穎3日驟逝，摯友于美人一路幫她打理身後事，她10日中午帶著羅霈穎生前最愛的珍蜜小排便當前來，並含淚表示：「這也是菲哥（張菲）最喜歡的」。羅霈穎至交于楓的兒子黃華倫也到場哀悼，他說：「比較遺憾我沒有陪我媽很久，希望到那邊她們可以互相支持，如果不巧碰到我爸爸了，希望把人世間的紛擾放在人世間，大概是這樣。」

11年前出道的童星團體「大小姐」，由吳兆絃和愛子組成，兩人可愛萌樣深植人心，雖然現在各自在不同領域發展，但私下仍常聚會，近日已鮮少出現螢光幕前的愛子，曬出近況照，變成火辣美少女的她，讓人驚呼不已。

「最美律師」Becky（傅靖瑜）近來登上PTT表特版受到熱議，外型亮麗、身材高挑的她，常在社群網站分享美照，更曾上節目《國光幫幫忙之大哥是對的》公開三圍數字，擁有火辣身材又是高材生，吸引許多粉絲關注。

娛樂8點半》說到香港影史上拍攝三級片最多的男演員，代表人物除了徐錦江之外，另一個就是擁有「三級片男神」封號的曹查理，出道近40年演出逾80部三級片，尤其在片中與性感女神葉玉卿和李麗珍激戰，可說羨煞男性觀眾，淡出演藝圈多年的已經70多歲的他，日前受訪時重現經典「猥瑣笑容」和「淫蕩笑聲」，再次勾起影迷對三級片黃金年代的美好回憶。

(中時新聞網)