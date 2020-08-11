受新冠肺炎疫情影響，國人出不了國悶得發慌，國內旅遊湧出「報復性出遊」人潮，但國際疫情持續延燒，根據統計，全球確診人數已破2000萬大關，有網友好奇之前破1000萬人是甚麼時候？沒想到回推「疫情時間軸」一看眾人都傻了，直呼：「真的會怕！」

新冠肺炎國際間確診人數持續攀升，國內也接連有境外移入病例，根據世界實時統計數據網站《Worldometer》資料顯示，截至10日，全球新冠肺炎確診人數已經突破2000萬人次。一名網友在PTT發文指出，之前確診人數突破1000萬人的時間為6月28日，等於才過40天左右，就又多了1000萬個確診病例，確診增加速度確實讓人會怕。

網友點出，新冠確診人數從突破1000萬到2000萬，才過40天左右，增加速度令人害怕。（圖／截自PTT）

世界實時統計數據網站《Worldometer》資料顯示，截至10日全球新冠肺炎確診人數已經破2000萬人次，73萬多例死亡，康復128萬多人。（圖／截自Worldometer）

根據《Worldometer》統計，即使扣掉美國、巴西和印度3大疫情最慘重的國家，其他國家的確診數加起來也逼近千萬人，還有高達73萬多例死亡，網友無奈表示，看來最有效減緩疫情的方式，還是要等疫苗。

國家衛生研究院昨（10）日召開記者會時表示，根據最新研究結果，施打DNA疫苗的倉鼠，若感染新冠病毒，體重與活動力都沒有受到明顯影響，而且肺臟病毒量將大幅下降，顯示倉鼠在施打疫苗後，可有效產生保護效果。

(中時新聞網)