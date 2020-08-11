為了爭奪「一中」正統地位，台南一中和台中一中常常在網路上戰到不可開交。近日，有人把一個台南一中的書包掛在台中一中校門口上又引發中一中不滿，中一中借此狠機南一中今年沒台大醫科生，更稱台南人就是吃糖才變笨，讓整個網路全都暴動了！對此，身為台南子弟、畢業台北成功高中的藍委陳以信認為，台南人很愛吃糖沒錯，但腦袋還是很好，因為他父親從小吃糖吃到大，還都是棋王！

據《EToday新聞雲》2015年報導，「一中」議題不僅在政治上延燒，連高中都為了「一中」戰得頭破血流。因為台南一中和台中一中都認為自己才是正統的「一中」，兩校學生常常在網路上爭得死去活來。

而今年大學指考放榜，台南一中破天荒出現無人上台大醫學系，雖然校方表示，有2位考生成績達到台大醫學系錄取標準，但其中一名學生因個人志趣不在醫學，錄取台大電機系，另一名林姓學生則捨台大醫、填高醫醫學系。但沒想到這新聞被分享到粉專「靠北台中一中2.0」臉書上，讓台南一中人感覺很不是滋味。

無獨有偶，有網友8日在臉書「靠北台中一中2.0」粉專上貼一張「一個寫著台南一中字樣的綠書包掛在台中一中校門口的『中』字上」，該網友似乎非常不滿，直言「是狗喔」！中一中學生也留言抒發不滿情緒，怒轟「請問那是在申請歸化嗎」！

靠北台中一中2.0臉書。（摘自靠北台中一中2.0臉書）

更有網友10日在粉專「黑特南一中2.0」臉書開轟南一中，不要做這種把書包掛在別人校門口的事情，更從兩校校史到南一中這次沒有一個人上台大醫科狠狠數落南一中一番。

臉書黑特南一中2.0。（摘自黑特南一中2.0臉書）

但不知是罵太爽還是怎樣，竟連台南都被拖下水。該網友稱台南是比高雄又老又窮的都市，更拿美國醫學期刊表示，孕婦如果攝取太多糖，對幼童的認知能力越具負面影響。「以蔗糖為例，幼童於中童期所接受的智力測驗中得分較低，包括解難能力、記憶力與學習能力及圖像記憶」。文末更提點南一中，假如明年榜單不希望太慘，只能求台南市政府下令禁糖了。文中似乎隱含台南人就是因為吃太多蔗糖智力才變得比較差。

由於這篇文章最後連台南人都罵進去，讓網友看不下去怒批，有必要用這樣的文字攻擊別人？對此，身為台南子弟的陳以信今在臉書發文表示，「身為台南子弟，從小就知道台南菜特別甜，媽媽嫁來台南學做菜，第一個就是學做菜要加糖。過年回歸仁老家時，年夜飯桌上每道菜都是甜的，還要配上濃濃的冬瓜茶，甜上加甜甜入心扉」！

陳以信更笑言，吃糖的代價是，「家族幾乎都有糖尿病或高血壓病史，不過我爺爺、我爸爸從小吃糖吃到大，還都是棋王，表示台南人糖吃多並沒有比較笨喔」！最後陳以信更強調，「糖吃多是變胖不是變笨啦」、「台南滷肉甜到螞蟻都愛吃」、「我爸爸台南二中讀六年」！

陳以信臉書。（摘自陳以信臉書）

(中時新聞網)