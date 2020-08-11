因應新冠肺炎防疫，高捷公司持續配合政府政策，進站務必全程配戴口罩，落實體溫量測、站體消毒、防疫宣導等工作，提供旅客安心搭乘環境。除在防疫面持續落實既定工作，在服務面也開始超前部署，攜手高雄市韓人會推出韓語教學及文化課程，邀請韓籍老師為高捷服務人員教授韓語及風土民情，打造服務新「捷」徑。

為深根東北亞觀光市場，高捷公司於103年起持續與日本各鐵道公司展開國際合作，促進雙方商業或技術交流。依據交通部觀光局資料統計，100年韓國來台旅客為24萬人次，爾後每年人次快速攀升，去（108）年入境人數已高達124萬人次，成為台灣經營旅運市場的新目標客群。高捷公司鎖定韓國市場，為提供韓國旅客遊高友善環境，高捷與高雄市韓人會攜手合作，首次引進韓國文化體育觀光部轄下的「世宗學堂」教學模式及師資，培訓高捷服務人員學習韓語，課程也結合當地文化，讓高捷同仁進一步熟悉韓國風土民情，讓這些遠從韓國來訪的旅客，感受最貼心和溫馨的服務。

高雄市韓人會主任趙龜來表示，世宗大學創建於1940年，前身為女子教育學院，其校名傳承尊崇韓國世宗大王之名，世宗學堂全球共170個據點，傳遞品學兼備教育理念，成立迄今仍是韓國重要指標教育機構。本次合作引進韓國世宗學堂的教學模式，完整課程為期二十三周，每週二小時，讓高捷服務人員不用出國也能學習最道地的韓國語言與文化。

參與培訓的高捷站長洪佳美表示，韓國旅客搭乘高捷的比例逐年增多，平時若有韓國旅客詢問問題，多數使用英文對談，透過本次韓語教學課程，希望在正式結訓後，未來可以直接用韓語進行顧客服務，溝通更暢通無礙，讓所有韓國旅客都能有種回到家的熟悉感，同時提升公司國際形象。

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