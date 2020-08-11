何女還出檢驗報告，證實自己血鉛濃度超標。（馮惠宜攝）

立委何欣純11日陪同何姓受害者一起出面召開記者會，盼消保處能代位求償。（馮惠宜攝）

台中市鉛中毒案爆不完，繼台中市議員張彥彤出面指控盛唐中醫院長呂世明蓄意殺人後，也是該診所病患的49歲婦人11日在立委何欣純陪同下控訴，7個月間在盛唐中醫花了約7萬元醫藥費，因鉛中毒住院5日就花了8萬多元治療，未來還至少要接受3個月的治療，費用不斐，最氣人的就是事件爆發後8月5日當天盛唐還去電問她要不要回診；立委何欣純也呼籲消保處協助受害者代位求償。

台中前議長張宏年與兒子、現任市議員張彥彤上月30日傳出一家四口在知名的盛唐中醫服用自費中藥粉致鉛中毒，台中市衛生局將全案依「醫療法」、「藥事法」移送檢調偵辦後，再查出九褔中醫診所，也涉嫌在中藥「五寶散」中摻雜硃砂，該案爆發迄今截至8月10日止已有92人前往醫院檢查，14人確診鉛中毒，何婦就是8月5日確診鉛中毒。

何女去年4月因卵巢癌動手術，10月9日到盛唐中醫求診，透過科學中藥和自費水煎藥改善化療的不適，至5月底因她覺得噁心難入口不再服用，之後仍持續就醫服科學中藥，7月29日還最後一次看診，七個月內約花了七萬元，近日診所爆發患者鉛中毒事件，她急忙到醫院檢驗，確認自己也有血鉛含量超過60毫克（標準不得高於10）鉛中毒情形。

她說，近三個月她發現腹部不明抽痛、噁心、嚴重失眠，但他最氣憤的還是7月30日鉛中毒案爆發後他到中國附醫就醫於8月5日確診，未料當日上午就接到盛唐中醫來電問他要不要回診，她回應都吃到鉛中毒，你還會繼續吃嗎？下午又接到電話說要登門道歉。

何女10日晚間出院住院排毒花了8萬元，未來還有漫漫的治療費用，對目前因疾病留職停薪的她是很大經濟負擔，他也希望受害者可以一起站來，何欣純希望政府依消保法協助患者代位求償。

(中時 )