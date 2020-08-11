桃園市議員蘇志強涉賄選 二審仍判3年4月 11:302020/08/11 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聆判後，蘇志強表示，為捍衛清白，將提起上訴。林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市山地原住民選區的議員蘇志強，檢方起訴前年參選時，利用舉辦問政說明會時，交給李姓女子3萬元進行賄選，台灣高等法院維持一審認定，依選舉罷免法交付賄賂罪，將他判刑3年4月、褫奪公權2年。聆判後，蘇志強表示，為捍衛清白，將提起上訴。 檢方起訴，蘇是2018年桃園市議會第2屆議員選舉山地原住民之市議員候選人，與李女為結拜姊弟，蘇為求能順利當選，在2018年10月29日於桃園市復興區一家餐廳內，利用舉辦桃園問政說明會時，交付以白色信封袋包裝3萬元現金的賄款給李女，請李進行賄選。 (中時 ) #桃園市 #賄選 #市議員 #問政 #起訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 白俄羅斯大選：德國「強烈質疑」選舉合法性 威脅實施制裁 10:062020/08/11 國際 北市議員告柯文哲涉犯圖利罪 04:102020/08/11 政治要聞 當沖降稅 蘇建榮評估延長 04:102020/08/11 財經要聞 聯強H2喊衝 全年EPS挑戰5元 04:102020/08/11 證券．權證 前議員父母賄選綁樁 49人判刑 04:102020/08/11 社會新聞 藍綠潑糞攻貪腐 互酸罄竹難書 04:102020/08/11 政治要聞 《業績-觀光》瓦城Q2獲利谷底回升 7月營收雙升登同期高 08:182020/08/11 財經 頂新贈車 小選手棒球路不再拋錨 04:102020/08/11 運動天地 治港路線圖 北京體現全面管治權 04:102020/08/11 兩岸要聞 監守自盜A口罩6000片 中校被移送 04:102020/08/11 生活新聞 社會熱門新聞 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 展示帳篷內驚見2隻腿 還傳出陣陣聲響 民眾嚇：已經半小時 - 社會 慟！年輕小倆口喜赴派對 絕美人妻站窗微微一笑 下一秒竟血染草叢 - 社會 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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