蔡英文總統今天出席台灣資安大會表示，她列舉四大重點目標，強調目前各種境外勢力的挑戰和惡意威脅高升，現代網路攻擊也混合不同的攻擊手法，來竊取企業營業機密，甚至影響民主體制。我們必須提高戰略思維，才能夠繼續發展台灣的數位科技實力，並維持國家產業的核心競爭力。

台灣資安大會今天舉行開幕儀式，政府各部門齊聚一堂，蔡英文致詞時表示，今天政府部門大概算是傾巢而出了，「因為這是一個很重要、很重要的產業，也是一個很重要、很重要的場合，因為資安產業確實是我們台灣的最重要的戰略產業之一」。

她在今年520就職演說就強調，未來會在五加二產業創新的既有基礎之上，繼續打造六大核心戰略產業。其中最關鍵的一項，不只是關係到國家安全也和整體的產業經濟發展息息相關的，就是我們的資安產業，因此，我們整個執政團隊也一直秉持資安就是國安的精神，積極發展各項重要的施政目標。

經過這幾年的努力，蔡英文表示，我們已經完成的資通安全管理法的立法，以及國安法的修正，台灣民間團隊也在很多重要的全球競賽當中脫穎而出，展現出台灣資通訊產業的優異實力。從今年初以來面對疫情的挑戰，我們更透過科技防疫的應對模式，創造的受到世界矚目的防疫成果。

她說，整體來說，台灣的資通訊安全防護已經在政府部門和民間社群的密切合作之下，邁進的一個新的紀元，目前各種境外勢力的挑戰，以及許多惡意威脅正在節節高升，尤其現代的網路攻擊越來越細緻化、也混合不同的攻擊手法，並利用社群網路的開放性竊取企業的營業機密以及智慧財產權，甚至影響我們的民主體制。

面對這樣嚴峻的國際情勢，蔡英文表示，我們必須提高戰略思維，以及更完善的對應策略，才能夠繼續發展台灣的數位科技實力，同時維持國家產業的核心競爭力。

她也列舉正在積極地推動的幾項重點目標：

一、加速成立數位發展部會，尤其是面對全球數位科技的多重挑戰，更要整合資訊、資安、電信、網路、傳播五大數位領域，發展相關的業務領域，用更整合性的思維，提升各種危機處理的應變能力。

二、強化核心戰略產業的資安保護，更要在產業發展當中搶先佈局AI人工智慧及物聯網的資安應用，確保產業研發當中的資訊安全，全世界對台灣的科技產品的喜愛，就會是我們最重要的競爭優勢。

三、強化政府關鍵基礎設施，落實資安防護的應用，尤其在威脅情資方面的滲透，我們更要建立數據驅動核心的主動防護體系，達到超前布署的目標。

四、要繼續提升台灣整體的數位國力，結合5G時代數位轉型的應用發展，持續地促進政府、民間和國際夥伴的合作模式，完成更多的資訊分享、溝通以及合作，透過這些關鍵目標的實踐，打造結合數位實力和國家安全的資安產業，以及被世界所信賴的資安系統及產業鏈。

蔡英文也提醒全國的民眾，要共同提升資安防護意識，她說，這樣我們才有辦法打造全國數位防護網，以及世界級的產業。

(中時 )