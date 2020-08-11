新北市長侯友宜與消防局長黃德清一同參觀犬舍。（新北市消防局提供）

「努力的城市‧第一的城市」，新北市政府消防局及警察局為提供更好的消防救災救護效能及強化社會治安，專門為搜救犬及警犬聯合打造全台首座專屬駐地，「新北市政府消防局特搜大隊大埔分隊暨警察局刑事警察大隊警犬隊」正式啟用，謹訂於109年8月11日上午9時30分，在三峽區中正路二段492號舉行落成典禮，由市長侯友宜主持，並邀請各界民意代表及地方仕紳到場觀禮。

本工程基地面積2,404坪，共興建3幢鋼筋混凝土構造建築物，分別為警消辦公廳舍、搜救犬舍及警犬舍，設計有49間犬隻隔間，並具備良好隔離及簡易醫療處置設施，廳舍總樓地板面積659坪，工程金額9,904萬2,325元，由許澄榮建築師事務所設計監造、菁木營造有限公司承攬。

新北市政府消防局為面對地震、建築物倒塌等重大災害事故，於89年投入搜救犬培訓工作，嗅覺敏銳的搜救犬是搜救受困民眾不可或缺的幫手，未來將規劃為北區搜救犬國際測驗認證場地，以利訓練搜救犬執行地震、倒塌建築物及特殊災難之搜索能力，並藉由舉辦國際評量檢測來使馴犬觀念和技術能與國際接軌，提升我國災害搜救犬作業水準與素質，整合國內災害搜救犬的力量，在警察局防制恐怖主義、強化治安作為，於103年1月13日成立全國首支警犬隊，除國內重大慶典活動之防爆任務另外協助新北市毒品查緝之治安維護工作，本案除了是資源共享的搜救犬及警犬綜合駐地外，結合搜救犬之穩定靈敏習性及警犬機警敏捷的行動力，相互學習以達到資源共享的雙贏局面。

雖然現今科技進步，但偵查犯罪工具有其極限，因此，近年來許多先進國家均藉由警犬高度靈敏的嗅覺，協助進行偵搜爆裂物反恐維安、毒品查緝與犯罪偵查工作，警犬隊藉由訓練有素之警犬，有效提升警察各項查緝工作之量能，對於嚇阻犯罪更具有指標性意義，並期望未來可與先進國家進行警犬訓練及運用之交流，以提升警犬協勤之效能。

消防局透過這次落成典禮，特別感謝去年領養消防局退役犬MUMU的國寶級漫畫大師敖幼祥老師，敖幼祥老師繪製13隻搜救犬漫畫圖樣贈送消防局，透過風趣畫作將搜救犬活潑、友善的一面表露無遺；另有黃鄭賢女士將辛苦存下來的賣菜錢捐贈消防局購置專屬搜救犬車；熱心於工作犬權益的百靈佳殷格翰長期捐贈犬隻藥物及諮詢，這些無私奉獻讓今日的新北消防局搜救犬暨警察局警犬綜合駐地充滿「善」的能量。

自侯友宜市長上任以來警消廳舍已完成5處消防分隊及派出所落成、啟用(石門分隊新建工程、新樹派出所新建工程、板橋派出所新建工程、重陽派出所新建工程及昌平派出所新建工程)，目前還有7處警消防廳舍正在興建(國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程、第七大隊中和中隊暨分隊新建工程、第五大隊中隊暨車輛保養中心興建、萬里分隊分隊新建工程、坪林分隊及市民活動中心新建工程、蘆洲分局暨三民派出所新建工程及淡水分局三芝分駐所新建工程)，另外還有6處規劃中(鳳鳴分隊新建工程、淡水分局新市派出所淡海捷運分隊及消防局淡海分隊新建工程、三峽分局鳳鳴派出所新建工程、三重分局慈福派出所新建工程、蘆洲分局成州派出所新建工程及土城分局廣福派出所新建工程)，新北市消防局及警察局戮力以嶄新的面貌面對新北市市民，全新的警消廳舍展現出市府對地方安全的重視，未來新北市政府消防局與警察局將不負眾望共同守護新北市民，提供市民安居樂業新環境。

(中時 )