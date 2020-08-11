8年前擔任桃園市警局平鎮派出所所長的吳彥霖及巡佐丁政豪，員警李永龍、林照雄為追求查緝績效，違法搜索毒犯後，又將已逮捕的另一名毒犯縱放，高院斥責吳等人敗壞警察風紀，將吳男等人各判刑5年4月到6年3月不等刑度，上訴後，最高法院駁回定讞。

丁政豪、李永龍、林照雄、陳威（通緝中）等員警在2012年1月18日、19日春安工作期間，於未立案情形下逕自前往非轄內劉姓嫌犯住處違法搜索，查扣安毒。

但因平鎮所前年春安績效墊底，員警欲取得槍枝績效，要求劉男交槍交人，以換取不偵辦毒品案，劉男答應後，員警並將毒品還給劉男。

所長吳彥霖獲知後，也加入共謀，先由劉男委託友人放置槍彈於黃男住處，員警待黃男返家時搜索，卻未搜索到槍彈；劉再委託友人將槍枝放置於其同學葉男的工廠廁所天花板後，員警違法搜索查扣槍彈，將葉男移送，劉男及女友則獲縱放。

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(中時 )