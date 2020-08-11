國民黨公布民調，緊咬蘇揆在綠營多案中應負連帶責任。行政院發言人丁怡銘上午反擊，國民黨提及的遠航聯貸案可受公評，就連國民黨所做民調，都僅有24.9％的民眾認為蘇揆應該負完全責任。不過，丁怡銘也說，蘇揆已指示相關部會、各銀行應重新回頭檢視稽核機制；相關案件政府都會深入調查，有任何違法行為，絕不寬貸。

國民黨上午舉行記者會，表示遠航超貸案，行政院蘇貞昌應該負起部份或完全責任，丁怡銘表示，前第一金董座廖燦昌所涉及的慶富案，是馬政府時代身為政院祕書長的簡太郎，為了配合馬英九總統政策，把公股銀行高層叫到辦公室進行「民眾服務」，因而導致後來幾十億的鉅額借貸弊案，蘇內閣的李孟諺秘書長不會做這種服務，因此慶富案主要責任應該歸咎於國民黨政府，而非完全推給當時配合政策的公股行庫員工，建議國民黨也該針對此項問題做個民調來釐清。

丁怡銘表示，遠航貸款委託案發生在4年多前政黨輪替交接之際，直到今年檢調介入調查才爆發，政院也立刻讓廖燦昌請辭並接受調查，此案並非蘇揆任命廖燦昌擔任董座後發生，所有過程可受公評，因此就連國民黨自己所做民調，都僅有24.9％的民眾認為蘇揆應該負完全責任。

丁怡銘表示，國民黨一再以2016年政黨輪替之際發生的遠航超貸案，來切割國民黨執政時期在慶富詐貸案的責任，相信各界不會輕易被轉移焦點。但這些事件都讓政府深自警惕，蘇揆也指示相關部會、各銀行應重新回頭檢視稽核機制。相關案件政府都會深入調查，有任何違法行為，絕不寬貸。

(中時 )