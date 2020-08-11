公鹿雖然今天又以106比114不敵尋求衛冕的暴龍，但陣中大將米德頓卻有機會跨過180俱樂部城門，成為俱樂部第9位成員。

所謂的180俱樂部就是球員必須在整季的投籃命中率超過50%，三分球投籃命中率高於40%，罰球命中率得在90%以上，這道門檻相當高，不但考驗著球員的出手穩定度，而且還需要有長遠的投射能力，因此目前俱樂部的8位成員大都是後衛或是小前鋒，但唯一的異類就是已退役的諾威茲基與大鳥伯德。

180俱樂部當加盟主就是納許，他在效力於太陽的時期曾4度跨過這道門檻，緊追在後就是在塞爾提克戰功顯赫的「大鳥」伯德，他2度成為俱樂部會員。

其他俱樂部會員分別是馬克普萊斯，他在1988-89球季達標；溜馬「大嘴」米勒在1993-94球季實現願望；獨行俠諾威茲基(2006-07)、雷霆杜蘭特(2012-13)、勇士史提芬柯瑞(2015-16)、公鹿布洛格登(2018-19)。

本季最有可能達標的球員就是米德頓，目前場均投籃命中率40.9%，三分球命中率41.9%，罰球命中率91.7%，三項數據皆創生涯新高，此外，場均21.1分、6.2籃板、4.3助攻也同樣是生涯最佳，這個賽季堪稱是他的巔峰代表作。

公鹿本季剩下兩場例行賽，對手分別是巫師以及灰熊，兩隊的實力都不強，尤其是巫師已被淘汰，灰熊還在力爭西區第八種子，米德頓非常有機會在這兩場比賽跨過180俱樂部門檻，成為第9個會員。

(中時 )