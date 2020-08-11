全球股市上周經歷美歐經濟數據好轉、企業獲利普遍優於預期、疫苗喜訊、美中關係緊張情勢升溫等消息。在利多大於利空之下，全球股市持續攀升，但整體股票型基金賣超擴增到74.4億美元，其中又以美國股票型基金連續賣超居冠，淨流出65.4億美元。富達投信認為，當前美股創新高、長天期殖利率創新低，88%的標普500大企業已公布Q2財報，84%超乎市場預期，平均年衰退34%，卻比市場普遍預期衰退的45%，甚或最差情境預期的衰退60%好很多。

富達投信指出，儘管新冠肺炎確診人數增加，但大多數據（PMI、薪資）仍維持穩定，接下來美國零售銷售、財政懸崖以及美中科技戰升級，成為8月主要風險。但這些風險均為可控，主要是考量到今年夏季經濟強勁彈升、美國調整其對華行動的激勵措施。

摩根美國科技型基金產品經理黃奕栩指出，全球財報季已逐步進入尾聲，美歐日等成熟國家有超過80%皆已發布第2季財報，受惠於原本市場對財報預期過於悲觀，因此當愈來愈多企業的財報表現都優於預期，市場也開始大舉上調企業獲利預估值，美國企業尤其明顯。

黃奕栩說明，截至7月底，美國標普500指數目前已經發布財報的成分企業中，整體第2季獲利年增率預估值為-33.8%，不但較7月初時的-43%預估值大為改善，其中又以資訊科技企業表現格外吸睛，獲利年增率達1.4%，優於預期比例更高達94.4%，顯示科技產業即便在疫情干擾下，受惠於基本面優勢依舊能逆勢繳出亮眼成績單。

黃奕栩進一步指出，過去美股上漲期間，美國科技股往往領先大盤，可謂領漲急先鋒，再者，美國科技產業具創新力及人才競爭力，並持續引領全球科技趨勢，後疫時代若要布局科技股，首選美國科技，惟須留意其波動較大的特性，建議透過定期定額來穩健參與投資。

(時報資訊)