IC測試載板廠雍智科技（6683）受惠測試載板需求暢旺，2020年第二季稅後淨利飆上0.78億元、每股盈餘（EPS）2.92元，雙創新高。累計上半年營收5.41億元，毛利率57.98％、營益率35.78％，稅後淨利1.47億元，每股盈餘5.43元，全數改寫同期新高。

雍智日前公布2020年7月自結營收1億元，月增6.69％、年增19.54％，改寫歷史次高。累計1～7月合併營收6.42億元，年增達37.94％，續創同期新高。由於第二季獲利同步創高、且表現優於預期，法人看好雍智第三季營運動能續旺，營收、獲利可望再創新高。

雍智股價自6月中發動上攻，7月22日觸及415元的上櫃新高價，近日股價明顯漲多震盪拉回，今（11）日開低後反攻翻紅乏力，一度挫跌5.01％至303.5元、回測300元關卡支撐，早盤維持近4％跌幅，表現明顯偏弱。

雍智2020年第二季營收創2.94億元新高，季增19.52％、年增達56.2％。毛利率雖較首季58.63％降至57.44％，仍創同期新高，營益率則逆升創37.43％新高。稅後淨利0.78億元，季增15.89％、年增達86.86％，每股盈餘2.92元，雙創歷史新高。

累計雍智上半年營收5.41億元、年增42％，毛利率57.98％、營益率35.78％，優於去年同期51.68％、29.59％。稅後淨利1.47億元、年增達61.21％，每股盈餘5.43元，營收、毛利率、營益率、獲利、每股盈餘全數改寫同期新高。

投顧法人認為，受惠台系客戶產品位處上升周期，5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期，將帶動雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求。預估2大台系客戶約可貢獻明年營收達15％，帶動IC測試及老化測試載板成長。

此外，投顧法人認為，雍智的新探針卡設計專案因設計認證程序較長，上半年對營收貢獻比重不高、預期下半年將提升，成為另一挹注營運成長動能，看好第三季營運動能續旺，營收、獲利可望再創新高。對此，雍智不評論客戶及法人評估財務數據。

(時報資訊)