第二季記憶體產品價格中止漲勢，記憶體模組廠獲利縮水，品安(8088)公布上半年基本每股盈餘1元，第二季每股小賺0.08元，較第一季的0.92元下滑。
品安董事會通過上半年經會計師核閱之財報，上半年營收8.82億元，比去年同期的7.65億元增加15.32%；營業淨利7589萬元，比去年同期之7477萬元略增；稅後淨利6064萬元，低於去年同期的6393萬元，基本每股盈餘1元，低於去年同期的1.05元。
記憶體產業第一季受惠宅在家及遠距工作需求，但第二季受到全球新冠肺炎疫情擴散，拉貨及業績動能趨緩，記憶體平均價格下跌，品安第二季營收及獲利均比第一季下滑。第二季營收約3.57億元，稅後純益約477萬元，每股盈餘約0.08元。
品安第一季營收約5.25億元，年增22%；稅後純益5587萬元，年增率約39%；每股盈餘0.92元。
隨著全球解封，回復拉貨動能，品安7月營收1.63億元，為4月以來新高，比去年同期增3.41%。前7月營收為10.45億元，年增13.29%。
(時報資訊)
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