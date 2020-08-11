崑鼎(6803)自結109年7月份合併營業利益1億935萬元，合併稅前淨利1億1159萬元，月增1.3%，年成長4.1%；前7月合併稅前盈餘7億1695萬元，以股本6.71億元計算，每股稅前盈餘10.68元。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，各產業或多或少都受到疫情影響，不過，崑鼎業務與民生廢棄物有關，營運並未受到疫情影響，焚化爐處理價格居高不下，量也都呈現滿載情形，另外，軌道機電維護相關業務也成為今年崑鼎業穩定的來源。在回收再利用領域方面，廢溶劑部份已自去年起開始收受國內最大晶圓代工廠的W-IPA回收再利用，今年訂單仍保持暢旺，相關業績持續成長。

崑鼎主要以焚化爐操作管理為主要營運項目，目前在台灣代營運操作七座都市垃圾焚化廠，及二座特殊廢棄物焚化廠。近2、3年崑鼎陸續增加太陽能發電、循環處理再利用等，並拓展美國、大陸、東南亞市場後，營運業績穩定成長。

(時報資訊)