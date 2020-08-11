美股昨夜漲跌不一。中國對美國11名官員進行制裁，美中關係緊張，香港位處兩強撕破臉分裂衝突位置，讓港股連跌三個交易日。

周二香港恆生指數跌深反彈，高開284點，隨後升幅擴大，漲529點或+2.17%，為24906點。國企股(H股)漲207點或+2.0%，為10198點。

酒店娛樂股上漲3.8%，為領漲最多板塊。因澳門政府將在周三恢復開放珠海居民旅遊往來澳門，相關個股銀河娛樂漲3.6%，暫報58.7港元，永利澳門漲5.6%，金沙中國漲5.8%。

微信遭美國封殺，騰訊已大跌兩日，今晨反彈近4%，目前暫報520港元。騰訊旗下騰訊音樂第二季營收年增18%，表現優於預期，騰訊音樂股價在美股隨即上漲。騰訊將於明日公布中期業績報告，市場預期網路遊戲表現優異。

壹傳媒創辦人黎智英昨日上午遭港警逮捕，昨日股價先跌後大漲，據悉為親民主派人士呼籲民眾相挺購買股票。壹傳媒今晨一度再次高漲逾200%，目前漲162%，暫報0.67港元。

(時報資訊)