暑期旺季加上國人報復性出遊，台灣高鐵(2633)運能快速恢復下，公布7月稅前淨利重回10億元之上，僅次於今年1月表現，單月每股稅前盈餘0.07元；累計前7月稅前淨利17.9億元，每股稅前盈餘0.32元。

振興三倍券上路，台灣高鐵同時推出第一波振興專案「美好再一起」，配合6月30日起再調增12班次，7月每周總班次將達961班，帶動7月營收、獲利同步回升，前7月營收205.7億元，年減25.3％，稅前淨利17.9億元，每股稅前盈餘0.32元。

因應疫情趨緩、旅運需求增加，台灣高鐵日前針對班表進行滾動式檢討，8月1日起全面恢復每周提供1016班次旅運服務，恢復到疫情前水準。另一方面，台灣高鐵「美好再一起」專案已銷售超過15萬人次，業績達成率超過300％，預計到8月底專案結束可達20萬人次以上，將遠遠超過原目標7萬人次，9月後仍將陸續推出國旅優惠專案，今年下半年高鐵旅遊產品總銷量可達57萬人次。

在國外旅遊仍未解禁，國旅仍是國人首選下，台灣高鐵在每周恢復過往正常班次後，可望持續推升營收表現，下半年獲利看俏。

(時報資訊)