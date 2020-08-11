大陸遊戲串流媒體平台鬥魚美東時間11日宣佈，已收到騰訊控股有限公司不具約束力的初步提議函，提議鬥魚和虎牙進行合併。

根據提議函，虎牙或其子公司將通過換股交易收購鬥魚的全部流通普通股（包括由美國存托股代表的普通股）。鬥魚股東將收到一份有待商定數量的新發行虎牙A股普通股，換取其持有的鬥魚股份。

鬥魚董事會提醒公司股東及其他考慮買賣公司股票的人士，董事會剛收到這份提議函，尚未有機會仔細審閱及評估提議交易，或就本公司對交易的回應作出任何決定。

與此同時，鬥魚董事會不能保證將會做出任何最終報價，將會執行與提議交易相關的任何最終協定，或者該交易或任何其他交易將會被批准或完成。

受此消息影響，鬥魚、虎牙美東時間10日股價高開低走，截至收盤，鬥魚股價下跌8.51％，報13.97美元。虎牙收盤價下跌9.83％，報24.04美元。

騰訊港股股價11日則大漲，上午11時漲幅近3％。

(工商 )