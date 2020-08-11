省道台17縣屏東東港路段，今（11日）上午發生一起死亡車禍，據ETtoday新聞雲報導，一名機車騎士遭到貨櫃車撞上，當場上下半身分離、屍塊噴散5公尺以上。警消獲報到場，事故詳細發生原因仍有待進一步調查釐清。（持續更新）

(中時新聞網)