東港恐怖車禍 騎士遭撞肢體分離 屍塊噴5公尺 11:182020/08/11 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東東港發生恐怖死亡車禍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 省道台17縣屏東東港路段，今（11日）上午發生一起死亡車禍，據ETtoday新聞雲報導，一名機車騎士遭到貨櫃車撞上，當場上下半身分離、屍塊噴散5公尺以上。警消獲報到場，事故詳細發生原因仍有待進一步調查釐清。（持續更新） (中時新聞網) #貨櫃車 #分離 #屍塊 #發生 #公尺 也許您會感興趣 推薦閱讀 事故鬼機車濫棄 139線道飆風不斷測速器半年揪3000多件超速 19:542020/08/10 社會 男卡車底滿臉血像屍 下秒突睜眼求救 記者嚇：以為在拍恐怖電影 00:022020/08/10 國際 貨車輾過女騎士 赫見害死同學 04:102020/08/11 社會新聞 保時捷離奇自撞死亡車禍 駕駛身分曝光 科大教授父親節正要接孩 08:572020/08/10 社會 事故鬼機車嚇人 彰化139線道大執法 04:102020/08/11 地方新聞 苑裡親子公園開工！農舍煙囪滑梯5.3公尺高 16:572020/08/10 寶島 花蓮悲情姐妹花 無照雙載遭貨車撞 20歲姐當場亡 13:282020/08/10 社會 專訪／高慧君戰活屍 搏命負傷貼8藥布才能睡 17:202020/08/10 娛樂 北市3黑狗遭關小鐵籠難動彈 飼主慘了 16:152020/08/10 生活 米克拉帶來強降雨 職安署籲加強防颱準備避免職災發生 18:282020/08/10 生活 社會熱門新聞 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 展示帳篷內驚見2隻腿 還傳出陣陣聲響 民眾嚇：已經半小時 - 社會 慟！年輕小倆口喜赴派對 絕美人妻站窗微微一笑 下一秒竟血染草叢 - 社會 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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