根據最新氣象資料顯示，第6號颱風「米克拉」中心已於早上7時在福建漳州沿海登陸，繼續向北移動，氣象局表示，由於「米克拉」暴風圈的影響持續降低，預計最快下午14：30將解除第6號颱風的陸上及海上颱風警報。

氣象局提醒，雖然澎湖已脫離其暴風範圍，因此解除陸上颱風警報，不過目前暴風圈仍持續涵蓋金門地區，中午前後是當地風雨最大的時候，民眾還是得多加留意，預計此颱風強度下半天將減弱成熱帶性低氣壓。

(中時 )