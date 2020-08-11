「米克拉」影響持續減低 氣象局：最快14：30解除陸海警 11:452020/08/11 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第6號颱風「米克拉」中心已於早上7時在福建漳州沿海登陸，氣象局表示預計最快今天14：30將解除第6號颱風的陸上及海上颱風警報。（取自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據最新氣象資料顯示，第6號颱風「米克拉」中心已於早上7時在福建漳州沿海登陸，繼續向北移動，氣象局表示，由於「米克拉」暴風圈的影響持續降低，預計最快下午14：30將解除第6號颱風的陸上及海上颱風警報。 氣象局提醒，雖然澎湖已脫離其暴風範圍，因此解除陸上颱風警報，不過目前暴風圈仍持續涵蓋金門地區，中午前後是當地風雨最大的時候，民眾還是得多加留意，預計此颱風強度下半天將減弱成熱帶性低氣壓。 (中時 ) #颱風 #氣象局 #米克 #克拉 #警報 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖脫離米克拉暴風圈 金門颱風警報估午後解除 10:582020/08/11 生活 颱風米克拉逐漸遠離 全國11件災情、1人受傷 10:062020/08/11 社會 米克拉颱風來襲 金門停班停課軍民全島戒備 20:032020/08/10 生活 聯發科全品線暢旺 衝單月次高 04:102020/08/11 財經要聞 米克拉颱風生成！海陸警報齊發 雨彈連炸3天 07:092020/08/10 生活 澳洲邊境封鎖 至少維持到耶誕節 04:102020/08/11 全球財經 米克拉直撲 風雨增強！澎湖、金門達停班課標準 13:262020/08/10 生活 颱風連環爆！米克拉剛擦邊過 無花果今恐生成 09:082020/08/11 生活 雲嘉養殖戶收吊蚵 漁船進港避難 04:102020/08/11 地方新聞 新聞早班車》黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ 07:192020/08/11 政治 生活熱門新聞 飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭背後關鍵：順序錯了 - 生活 中衛口罩來了！Yahoo奇摩今開搶 各通路整理一次看 - 生活 米克拉變強變結實！本島降雨最顯著時間出爐 - 生活 「我家不缺錢」 她棄讀台大賺360萬 親曝8原因網推爆 - 生活 香蕉冰過後別吃？專家曝真相：加一物比單吃更好 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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