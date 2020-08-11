坐落於前金區大同二路及自強二路口的高雄市大同社會住宅，1樓規劃有6間店鋪，每間面積約14坪，租金底價每月僅要11,000元，有意開店者都可投標。

高雄都發局代理局長蘇俊傑11日表示，高市府為力挺市民創業，釋出大同社宅6間店鋪，每間面積約14坪，租金底價每月只要11,000元，遠低於周邊店鋪行情，對於事業剛剛起步的創業者來說，是贏在起跑點的絕佳機會。

他說，高雄市大同社會住宅面臨20米大同路，周邊還有前金國小、前金幼兒園、 前金第一公有市場、高雄捷運橘線市議會站、大同醫院等設施，區位優越，創業者只要不是經營視聽歌唱業，或屬都市計畫法高雄市施行細則住宅區負面表列行為者，都能入駐使用。

高雄住宅發展處長翁浩建指出，只要是自然人、持有公司登記證明或商業登記證明的公司、行號或登記立案的法人組織或團體，都可投標，租賃物以空屋出租，採標價最高者得標，租期5年，租期屆滿前可再申請續租最多5年。

(工商 )