泰國因地理環境關係常有水巨蜥出沒，昨(10日)大城府傳民眾因在家中聽到外頭傳來陣陣奇怪哀嚎聲，出門一看才發現竟有3米長的超肥水巨蜥卡在圍欄上，趕緊通報相關單位處理。而水巨蜥在泰國有招財的象徵，這事件竟意外引來民眾瘋拿門牌號簽樂透，盼能沾點財氣。

據《泰叻報網》報導，昨(10日)在泰國大城接獲民眾通報有水巨蜥卡在自家門前，通報的女主人則表示，她在家中不停聽到陣陣的動物哀嚎聲，苦尋無主，出門一看才發現，家裡的白色圍欄竟卡了一隻超肥的水巨蜥。影片可見牠腹部緊卡圍欄，後腳則用力蹬著，疑似身形較肥碩但通道太小而尷尬卡住，嚇得女主人求援相關單位幫牠脫困。

經通報後，救援人員到場使用工具將圍欄切開幫助脫困，並用毛巾遮住雙眼，避免救援過程驚動到牠，隨後再將其綁在木棍上放生附近小河，回歸自然。

特別的是，水巨蜥在泰國有著「財富之身」的稱號，女主人的家門前擠滿圍觀群眾，更有不少民眾搶著抄下這被水巨蜥選中的住宅地址，將門牌號加上昨日日期拿去簽樂透，盼能被幸運之神眷顧。

(中時新聞網)