美國衛生部長阿札爾昨拜會蔡英文總統，疑將「Tsai總統」的發音念錯，引發議論。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，不管阿札爾是口誤、發音誤差、講成總統職位或是真的講成習主席，並不影響美國政府現在對台灣政府，對蔡的支持。他也感嘆表示，台灣有著太嚴重的「認同」問題，搞得大家都快瘋狂了。

阿札爾昨拜會蔡總統，卻發生疑似口誤一事，使朝野吵成一團。國民黨要總統府向美方抗議，總統府則強調這純粹只是拼音與發音問題，要在野黨不要操作無意義的事。美國在台協會(AIT)也公布阿札爾演稿，確認其原意就是要稱呼「蔡總統」。

對此，黃暐瀚在臉書指出，不管阿札爾是口誤、發音誤差、講成總統職位或是真的講成習主席，都不影響美國政府現在對台灣政府，對蔡總統的「支持」（至少表面上是支持）。

黃暐瀚認為，所有「辯護」阿札爾根本沒講錯，或「阿札爾故意羞辱蔡總統」的論調，其實都流於偏激，讓事實離我們越來越遠。他表示，講錯就講錯，有必要硬拗說阿札爾講的就是「蔡總統」，聽不清楚的人，是自己有問題嗎？如果連這個都要拗，那跟兩千多年前趙高「指鹿為馬」，有什麼不同呢？

「因為愛台灣，就該是非不分嗎？」黃暐瀚表示，承認阿札爾應該是「口誤」了，然後繼續肯定他來台的意義，感謝台美合作的努力，其實完全沒有衝突。他直言，台灣有著太嚴重的「認同」問題，搞得大家都快瘋狂了。

黃暐瀚最後表示，出來質疑阿札爾口誤的，如果不是國民黨，而是有「愛台價值」的人提出，或許繼續堅持「阿札爾沒口誤」的人，不會這麼多。

(中時新聞網)