中華民國(臺灣)駐聖露西亞陳家彥大使於當地時間8月10日上午由露國外交部禮賓官員陪同晉見聖露西亞總督史納克 (Sir Emmanuel Neville Cenac) 爵士並呈遞到任國書。

陳大使於應邀致詞時代表蔡英文總統向露國政府與人民致意。他強調臺露兩國合作密切且邦誼篤密,雙方在農業、教育、醫療、資通訊、環保、社區發展及公共建設等領域合作成果豐碩,更透過高層互相訪問及青年文化交流增進兩國的互相理解及尊重。陳大使強調,他會在任內致力強化兩國友好互惠的邦交,並期盼史總督及露國政府繼續給予協助。

史總督致詞時表示,露國政府及人民都高度感謝臺灣長久以來的幫助,「臺灣」這個詞彙更是家家戶戶朗朗上口;他引用英文名曲「你永遠屬於我的心(You Belong to My Heart, Now and Forever)」形容兩國邦誼及人民間的感情堅定不移,是其他國家無法相比。

史總督並強調他過去擔任露國外交部長期間曾有幸到訪台灣,深覺臺灣經濟發展、政治民主及社會自由等成就值得國際社會肯定。他承諾露國將繼續支持臺灣參與聯合國等國際組織並為我國發聲。

(中時 )