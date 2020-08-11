搶在《臺北臺中米其林指南 2020》在24日將揭曉摘星榜單之前，米其林指南今（11日）公布今年指南的必比登推介（Bib Gourmand）名單，入榜店家皆被米其林肯定提供「物有所值」的美食，意指客人能以1000元以下的價位（不含飲料），吃到3道優質的料理，這次榜單涵蓋台北31個店家、23家街頭小吃，以及臺中的21個店家。

臺北 7 家新入選

臺北 54 家入選必比登推介的店家中，新入選的包括位於市民大道、提供北印菜色的「泰姬」：店家不僅裝潢到音樂都帶著濃厚異國風情，就連香料以及廚師，都是特地從印度帶到臺灣；已經傳承至第三代的「一甲子餐飲」則位於艋舺祖師爺廟旁，肥瘦均勻的焢肉飯、麻豆碗粿等，都是熱門菜色；另外一家新入選必比登的店家也位於萬華，是華西街夜市營業超過半世紀的「昶鴻麵點」，豬頰肉做成的「菊花肉麵」、小菜包括白斬雞、豬尾巴等，都是許多人必點的品項。另一家華西街夜市入選的店家是「源芳刈包」，店家經營超過一甲子，特製刈包皮搭上多汁軟嫩的五花肉，令人垂涎。

此外，錦西街的「阿國切仔麵」、饒河夜市的「陳董藥燉排骨」以及南機場夜市的「吾旺再季」（即原來的「松青潤餅」）則都是搬遷至新址後，滋味依舊獲得評審員的肯定，而再次入選必比登推介。

臺中必比登：臺灣菜大放異彩

在臺中首次公布的必比登推介名單中，臺灣菜大放異彩，21 家必比登推介店家中，就有 10 家提供臺灣菜。

「范記金之園」提供的是草袋飯。雖然以原來用來烹煮米飯的藺草編織草袋技術已經凋零，店家仍精選臺灣米配上雪裡紅乾，口感獨特，炸排骨也很受歡迎；「東山棧」則提供以龍眼木燻烤黑羽土雞製成的甕缸雞。「富鼎旺（中區）」做的是小火慢煮的滷豬腳、腿扣、腿節等美食，口感軟滑。另一家同樣以豬腳入選的，還有西區的「富狀元豬腳」，評審員指出，店家的特色，是「不添加中藥材滷包，而將白毛豬隻，搭配特調比例的紅蔥、辣椒、冰糖與醬油，把肉滷至呈琥珀色澤、晶瑩透亮。」

中區「富貴亭」是營業超過一甲子的老店，熱門品項是燻鵝和當歸鵝肉麵線。「東方龍」提供臺灣家常菜，搭配上部分創新川菜；「彭城堂」布置充滿懷舊趣味，古早味封肉刈包、豬油拌飯、剉冰等料理，讓人倍感溫馨。用餐環境同樣充滿古趣的還有北屯區傳統三合院內的「溫叨」，提供古早味臺灣料理，客人甚至可以在院內享用餐點。

「三喜食堂」低調位於民宅，提供各式臺菜、海鮮等，老闆親選食材與烹調，用餐環境輕鬆。西區的「馨苑」則提供份量小巧、減少油鹽的臺灣料理與臺灣小吃，推薦包括如以大甲芋頭與椰奶共同燉煮的芋奶鮮嫩雞骨球，以及花枝槓上雞肉丸等。

火鍋、粥品、麵食，在地滋味

火鍋、粥品也有店家入選。「台客燒肉粥」裝潢懷舊獨特，招牌秘方燒肉、砂鍋粥是熱門品項。「尚牛二館」做的是溫體牛肉火鍋，現點現切的牛肉，限量販售，加上以蔬菜與牛骨熬煮的湯頭，讓人食指大動。

另外，臺中還有三家麵食入選必比登推介：超過 50 年歷史的「阿坤麵」，人氣組合是特製醬料的乾麵，配上手工水晶餃湯。另一家中區老店「上海未名麵點」傳承三代 70 年，麵條是家傳配方的獨家口味，豬排麵、酸梅湯等都是人氣菜色。而醃製的蔥段，夠味而解膩，還免費供應吃到飽。

由臺中前知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」也入選必比登推介。這個以「牛肉麵」台語諧音為名的店內，清燉牛肉麵用的是宮崎和牛搭配特製細麵，紅燒牛肉麵則以加拿大帶骨牛小排搭配特製粗麵，兩者都是每日限量供應。

上海、江浙與京菜到印度料理，精彩紛呈

除了臺灣人熟悉的各式料理，江浙、上海點心、京菜等料理也有店家入選：30 年經驗廚師團隊烹調江浙菜的「陸園」；以上世纪30 年代老上海為主題布置，提供江浙菜色的「新月梧桐」；傳承至第四代，70 年來專注提供經典江浙菜與點心的「沁園春」；環境布置風雅的京菜餐廳「京華煙雲」、以及由來自上海的創辦人親自研究，提供生煎包、小籠包等上海點心的「滬舍餘味」。

而選用當地香料，由印度廚師烹調的「淇里思 （西區）」，則是唯一一家以印度料理入選臺中必比登推介的店家。

《臺北臺中米其林指南 2020》完整名單將於 8 月 24 日正式公布。當天從下午 1 點開始，歡迎收看《臺灣米其林指南》官方臉書或《亞洲米其林指南》YouTube 直播，第一手知道最新名單。

【台北-必比登名單】

阿城鵝肉 (中山)

阿國切仔麵

四川吳抄手 (大安)

點水樓 (松山)

鼎泰豐 (信義路)

都一處 (信義)

阜杭豆漿

清真中國牛肉麵食館 (大安)

杭州小籠湯包 (大安)

好公道金雞園 (大安)

人和園

老山東牛肉家常麵店

賣麵炎仔

茂園

美麗餐廳

雙月食品 (青島東路)

女娘的店

My 灶

牛店精燉牛肉麵

彭家園

榮榮園

番紅花印度美饌

祥和蔬食 (中正)

欣葉小聚今品 (南港)

宋廚菜館

泰姬

北平陶然亭

天下三絕

醉楓園小館

一甲子餐飲

永康牛肉麵

阿國滷味

紅燒牛肉麵牛雜湯

高麗菜飯 原汁排骨湯

昶鴻麵點

陳董藥燉排骨

鍾家原上海生煎包

大橋頭老牌筒仔米糕

方家雞肉飯

好朋友涼麵

海友十全排骨

雄記蔥抓餅

藍家割包

梁記滷味

劉芋仔

駱記小炒

豬肝榮仔

施家鮮肉湯圓

臭老闆 現蒸臭豆腐

無名推車燒餅

小王煮瓜

吾旺再季

御品元冰火湯圓

源芳刈包

【台中-必比登名單】

阿坤麵

淇里思 (西區)

范記金之園

東山棧

富鼎旺(中區)

富狀元豬腳

富貴亭

Gubami

陸園

京華煙雲

新月梧桐

上海未名麵點

東方龍

彭城堂

沁園春

三喜食堂

尚牛二館

滬舍餘味

馨苑

台客燒肉粥

溫叨

(中時新聞網)