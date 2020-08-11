飯店業者寒舍（2739）股東常會通過配息1元，今（11）日以25.75元參考價除息交易。寒舍今早開高穩揚逾1％，10點43分後在買盤敲進下急拉上攻，10點45分即完成填息，最高上漲6.41％至27.4元。早盤維持逾3％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班。

寒舍2020年第二季合併營收降至4.58億元新低，季減37.01％、年減57.07％，毛利率7.2％、營益率負35.46％雙創新低。不過，受惠認列政府補助業外轉盈挹注下，稅後虧損0.77億元、每股虧損0.7元，雖仍創歷史第3低，但虧損幅度較首季減少達6成。

累計寒舍上半年合併營收11.86億元、年減46.77％，毛利率15.44％、營益率負28.26％亦雙創新低，本業顯著轉虧。稅後虧損2.71億元、每股虧損2.44元，較去年同期獲利0.34億元、每股盈餘0.31元顯著轉虧，全數創下同期新低。

寒舍表示，隨著台灣疫情趨緩，餐飲業務自5月底起回溫，住房業務仍受邊境管制衝擊。集團對此祭出聯合促銷因應，積極搶攻國旅商機填補缺口。各據點中以礁溪寒沐影響相對較小，受惠後疫情時代國旅需求爆發，暑期假日住房接近全滿、整體住房率達近8成。

寒舍2020年7月自結合併營收2.41億元，雖仍較去年同期3.34億元減少27.93％，但較6月2.02億元成長19.37％、站上今年次高。累計1～7月合併營收14.27億元，仍較去年同期25.64億元減少44.32％、續處同期新低，但衰退幅度較上半年46.77％持續收斂。

展望下半年，寒舍因應振興三倍券發放、祭出用餐滿額加碼回饋抵用優惠，台北喜來登則推出「兒童夏令營住房專案」搶攻暑期親子市場。同時，集團4據點亦聯合推出3款中秋月餅禮盒，並祭出早鳥預購優惠，搶攻各大企業送禮市場，積極拓展季節產品業績商機。

(時報資訊)