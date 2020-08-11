台股7月多頭續航，開發金(2883)旗下凱基證券經紀業務豐收，再加上衍生性金融商品及海外轉投資收益亦有表現，7月份稅後獲利12.82億元，占金控單月整體獲利達56%；累計前7月稅後獲利36.88億元，占金控全體獲利比更高達69%。凱基證今年堪稱為開發金的超級強「金雞母」。開發金將在8月19日舉行線上法說。

開發金控7月份自結稅後獲利22.63億元，累計前7月稅後獲利53.00億元，每股盈餘0.36元。開發金控發言人張立荃表示，在國際股市及資金行情帶動下，7月份資本市場持續多頭走勢，支撐相關證券業務及金融投資評價表現，加上轉投資中國人壽獲利貢獻，7月份自結稅後獲利為今年度單月獲利新高。

子公司凱基銀行上月份獲利動能除了利息及手續費收入等核心收益貢獻，另金融市場穩定走勢，有利於整體金融資產投資表現，7月份稅後獲利3.73億元，累計前7月稅後獲利21.61億元。

凱基證券因7月份台股延續多頭走勢，帶動經紀業務獲利明顯增長；加上債券、衍商及海外轉投資收益亦有表現，7月份稅後獲利12.82億元，累計前7月稅後獲利36.88億元。

子公司中華開發資本7月份稅後獲利1.41億元，受惠國際投資部位評價挹注，累計前7月稅後虧損降為13.21億元。中國人壽7月份稅後獲利35.94億元，前7月累計稅後獲利115.98億元，由於中壽非百分百持股，獲利只能按持股比認列，目前開發金持有中壽比約26%，凱基證持有中壽為8.6%。

(時報資訊)