伊士曼柯達公司（Eastman Kodak）與美國政府敲定的7.65億美元製藥協議觸礁，繼周一收盤股價暴跌27%之後，盤後再跌逾2%。

周一盤中，柯達股價一度崩跌近43%。

美國國際發展金融公司（U.S. International Development Finance Corporation，DFC）上周五在推特上發文表示，直到「不當行為」的指控解除之前，該機構不會推進7月28日與柯達簽署的投資協議。

白宮發言人麥肯妮（Kayleigh McEnany）周一表示，在公告該貸款消息相關之「不當行為」指控獲得解決之前，美國政府不會進行提供柯達7.65億美元貸款，助其在美國工廠生產藥品的計畫。

美國總統川普上周表示，聯邦政府將盡快調查此事。麥肯妮對此表示，總統非常嚴肅看待此事，但拒絕透露政府是否可能直接取消這筆貸款。

川普7月底宣布美國政府已經與柯達公司達成協議，同意提供該公司7.65億美元貸款，以合作生產學名藥成分，因應新冠肺炎疫情大流行，並減少美國對外國藥品的依賴。

川普當時表示，美國政府第33次啟用《國防生產法》，將動員柯達製造學名與活性藥物成分。受此消息激勵，柯達股價大漲1,000%，為公司高層帶來龐大的意外之財，惟隨後美媒報導，在公司宣布獲政府投資的前一天，部分柯達高層取得額外的股票選擇權。目前，美國證券交易委員會（SEC）正在調查此案，柯達表示由公司獨立董事組成特別委員會將進行內部檢討。

(時報資訊)