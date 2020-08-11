全家(5903)搶攻新美學商機，自有品牌為FamilyMart Collection與華裔設計Daniel Wong合作，針對瓶裝茶飲、衛生紙、柔紙巾設計全新包裝，並再次與看見．齊柏林基金會合作，以台灣之美為主題推出2款Let’s cafe攝影套卡及4款私品茶膠捲杯，相關商品將於8月12日亮相。

根據調查，全球藝術授權消費零售市場每年能創造上百億美元市值，而全家便利商店自102年發表自有品牌FMC，以「發現生活的原味」為品牌定位，帶給消費者的印象為自然、簡單的一種生活態度，為搶攻新美學商機，全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection(下稱FMC)找來華裔設計Daniel Wong針對瓶裝茶飲、衛生紙、柔紙巾設計全新包裝。

全家表示，首次與Daniel Wong合作，以幾何線條與圓形為設計風格，推出3品項6款商品新包裝，首推用幾何圓形與豐富配色所設計的FMC四季春青茶、古早味紅茶、烏龍綠茶，精巧的以線條畫出茶葉輪廓，簡單又不失美學風格。

再者，FMC商品除提供消費者日常生活所需的食品外，在日用品部份，衛生紙推出至今銷售屢創佳績，平均一年賣出近2000萬包，為滿足消費者需求，推出全新柔紙巾系列商品，除了強調高柔軟度及攜帶方便性，更開發可溶水分解的友善環境新作為，外包裝部分同樣邀請Daniel Wong以千紙鶴為意念設計，象徵紙質柔軟度的FMC旅行包柔紙巾、FMC袖珍包柔紙巾。

此外，因應8月19日世界攝影日到來，為讓國人了解台灣、認識台灣的美，8月12日起全家便利商店再度與齊柏林基金會合作，聯手推出台灣風景的2款Let’s cafe咖啡珍藏套卡及4款私品茶台灣膠捲杯，前者以雪山圈谷搭上慕特勒布山為底的「見山款」及以清水斷崖為景的「逐岸款」，每款卡套附有2張攝影小卡，每張卡片附有一杯Let’s cafe大杯經典冰美式或拿鐵，且封面面膜模擬攝影機鏡頭，如同從空中看台灣的美。

全家因店數較去年同月增加7%，且鮮食成長15%，加上受惠於高溫炎熱的天氣，一般商品中的冰品與冷藏飲料業績成長表現不俗，7月合併營收攀升至78.3億元，月增7.35%，年成長13.52%，創下單月歷史新高，前7月合併營收為487.35億元，年成長10.06%。

(時報資訊)