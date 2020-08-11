今年以來，駭客事件頻傳，例如7月初傳出比爾蓋茲、巴菲特、歐巴馬等多位知名人士及蘋果等公司的推特（Twitter）帳號被駭，發出詐騙比特幣的訊息，受害人數之多前所未見，聯邦調查局（FBI）及紐約州也都介入調查。無獨有偶地，台灣也有駭客事件，傳出民眾預購振興券，收到簡訊通知申請資料不符的詐騙簡訊。網路用戶飛速成長，享受新科技便利的同時，也增加駭客攻擊的風險，防駭資安成為新科技發展的首要任務。5G和物聯網上路，加上今年新冠疫情帶動的遠距商機，使得資安產業成為今年美股中的當紅炸子雞，資安相關支出也躍居企業在資訊預算的首位，投資要跟上潮流，網路資安不可或缺！

看準資安商機的長期投資趨勢，國泰投信在2020年初推出亞洲第一檔聚焦防駭產業的國泰網路資安ETF(證券代號00875)，一次網羅全球7大國55家頂尖資安公司，讓投資人一次掌握防駭先機。國泰投信張雍川總經理表示，為了讓更多人認識國泰網路資安ETF這檔符合潮流的投資工具，國泰投信參展2020臺灣資安大會，成為史上第一家參展的金融業代表。

張雍川總經理進一步說明，美國科技研究顧問公司Gartner每年都會發佈全球十大科技趨勢報告，分析未來5到10年將影響世界的科技趨勢，近年來均圍繞著AI人工智慧、自動化和無人化、資訊安全，以及5G智慧聯網，整體而言，都是以AI人工智慧技術為中心，5G為骨架串接，而這些結合新科技帶來的智慧生活及商業模式，前提是必須做好資訊安全，所以看好AI和5G商機，不能忘了資安先行！

根據研究機構Gartner預測，2020年全球資安支出金額將達1730億美元，而且2019年至2026年，八年成長率達70%，並且有7成企業今年將提升網路資安做為首要任務。

全球投資人無不積極湧入資安產業，各國政府也爭相提高資安設備及人才的投入，資安將是具備長期成長趨勢的少數標的之一。

(時報資訊)