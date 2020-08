美國總統川普限期微軟45天內收購完成大陸短影音分享平台「抖音」國際版「TikTok」,不過消息人士、專家透露,微軟吃下TikTok還面臨2大技術問題,包括「伺服器代碼」仍須仰賴母公司字節跳動的技術,以及難以和其他市場切割用戶數據。

美國總統川普限期微軟(Microsoft)在9月15日以前和TikTok母公司「字節跳動」達成收購協議,不過路透社引述多名消息人士、專家分析,微軟這筆生意面臨的技術問題將會相當考驗川普政府的耐性,恐要一年以上的時間才能讓TikTok美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等市場業務和字節跳動斷乾淨。

微軟面臨的第一個挑戰是伺服器代碼(server code)的問題。消息人士指出,TikTok在技術及功能上都類似於抖音,和其他字節跳動開發的程式共享技術資源,字節跳動幾個月前就開始在技術上分割TikTok和其他程式,儘管TikTok本身有自己的程式碼,不過目前它仍和其他字節跳動產品共用部分伺服器代碼。伺服器代碼為應用程式提供包括數據儲存、推薦內容演算法、用戶資料管理等基本功能。

消息人士分析,為確保微軟接收TikTok後,TikTok仍能如常提供客戶服務,網路安全公司「River Loop Security」專家史畢爾斯(Ryan Speers)表示,微軟在檢視、修改TikTok代碼之初可能仍須仰賴字節跳動提供代碼,之後再將用戶資料搬遷至新的後端基礎設施。

負責外國人投資安全事務的前美國財政部副助理部長米爾(Aimen Mir)表示,交易後,美國企業如果仍持續仰賴大陸公司提供技術、運作支援,對「美國外來投資審查委員會」(Committee on Foreign Investment in the United States)而言將是不可接受的。

另一個微軟將面臨的棘手問題將是如何移轉TikTok的秘密武器,也就是能夠持續吸引用戶眼球、推薦用戶下一部觀看影片的「為你推薦」(for you page)演算法。《紐約時報》(New York Times)日前分析,TikTok最寶貴的資產在於有相當精準的推薦演算法,用戶打開程式,就能看到針對個人興趣精心挑選的推薦影片。TikTok推薦演算法之所以準確,在於字節跳動全球影響力相當大,全球各地TikTok用戶的每一次點擊、滑動、以及影片觀看,都會被輸入巨大的資料庫,這些資料庫會被用來訓練人工智慧,以預測哪些影片能夠成功吸引用戶的注意力。

2名消息人士指出,TikTok的推薦演算法和抖音是分開的,不過微軟前首席訊息官杜布瓦(Jim DuBois)表示,將這些用戶數據從不同國家分開將是大工程,由於微軟只計畫買下TikTok美、加、澳、紐等四國業務,換句話說,TikTok不只要和字節跳動分開,也得和美、加、澳、紐以外的市場分開。

杜布瓦說,最大的問題是切割用戶數據。

(中時新聞網)