曾雅蘭比基尼辣照身材超好。(圖／翻攝自臉書)

曾雅蘭和侯昌明結婚19年，是演藝圈模範夫妻，育有一對子女的她保養得宜，近日更曬出比基尼性感照，火辣身材震撼網友，但卻被老公嗆「不會更好了」，讓她直言「走著瞧」。

曾雅蘭日前曬出躺在沙灘上的火辣比基尼照，沒想到竟突破2萬人按讚，讓她開心又感動，加碼續集篇，放送正面辣照，因為國際名模通常平胸比較多，她還自虧「國際奶」，不過44歲還有平坦小腹的她，更能看到腹肌，讓網友超驚豔，大讚她太美了。

但也有人認為她太瘦，她則回覆很喜歡自己現在身形的肌肉線條，另外，她表示這篇貼文再破2萬個讚的話，她會再拍更美的比基尼照，卻被老公侯昌明嗆「不會更好了」，讓她直呼「走著瞧，謝謝大家不嫌棄我的國際奶， 一起為穿比基尼的身材努力吧」。

曾雅蘭16歲女兒不輸媽。(圖／翻攝自臉書)

不過更讓人驚豔的是，16歲大女兒侯塞蕾也解鎖比基尼照，完美身材比例讓網友都直呼「媽媽輸了」、「完勝」、「爸爸要擔心了」。

(中時新聞網)