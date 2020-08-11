縣林務所動員大批人力、機具移除風倒樹木之一。（金門縣林務所長鐘立偉提供）

縣林務所動員大批人力、機具移除風倒樹木之二。（金門縣林務所長鐘立偉提供）

米克拉颱風掃過金門，造成全島590鳥停電。台電緊急搶修恢復供電之一。（台電金門區營業處提供）

米克拉颱風掃過金門，造成全島590鳥停電。台電緊急搶修恢復供電之二。（台電金門區營業處提供）

來勢洶洶的米克拉颱風今天上午掠過金門島，並未傳出重大災情，但仍造成全島590戶停電和多起樹倒事件，台電和縣林務所已派員搶修和移除，估計中午過後風力即可明顯減小，但縣府提醒鄉親整理環境，仍要注意安全。

米克拉颱風在今天清晨逼近金門，帶來間歇性雨勢和強陣風，但因提前進入大陸福建，並未如原先擔心直撲金門而來，全島雨量在18.5到24毫米之間，風力則在6級到10級之間，讓經歷2016年逾17級強颱「莫蘭蒂」肆虐的縣府和鄉親都鬆了一口氣。

中央氣象局預估下午雨勢和風力都會明顯緩和，預估在2時30分許解除海、陸警報，全島天氣也會逐漸再恢復炎熱型態，且會感覺較高的溼度。

台電區營業處統計，輕颱米克拉造造成全島590戶停電，主要集中於金湖地區一帶，該處緊急動員40餘名工程人員協同吊臂車、升空車等工程車24輛加緊修復，在上午10時已全數恢復供電，展現高效率的救災作業

該處特別提醒，颱風襲境時若發現電線掉落或出現外露狀況，應立即通知台電前往處理，切勿自己撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。通報電話：082-325506，另提供1911客服專線。

同時，全島也傳出至少6起樹木風倒狀況，所幸未釀成人員傷亡事故，縣林務所也緊急動員人力、機具移除，預估下午仍可能出現7~8級的風力，民眾經不可掉以輕心。

(中時 )