國民黨立院黨團今開記者會公布針對疫情的民調數據，國民黨團首席副書記長林奕華呼籲進行入境普篩，根據民調結果顯示，82.1％的民眾支持入境台灣的人要全面做篩檢，另外有66.8％的民眾擔心台灣會發生社區感染。

前國民黨立委陳宜民表示，已經發生比利時、日本、泰國的人從台灣回去之後被篩檢出陽性，而彰化的萬人篩檢，4000人的樣本中，社區感染竟然有1-2％，結果令人擔憂。陳宜民說，政府不要再找御用學者專家來愚弄民眾，說潛伏期14天很重要，但萬一潛伏期超過14天怎麼辦？目前甚至有無徵狀感染者，有國際期刊研究發現無徵狀感染者有些傳染率也很高。

陳宜民說，防疫不怕一萬，只怕萬一，防疫要做到滴水不漏，多做普篩有什麼不好？有人說做了驗出陰性，就會到處趴趴走，對區公所跟地方自治產生負擔，但是篩了就會趴趴走，不篩就不會趴趴走嗎？

陳宜民呼籲，衛福部長陳時中為了美國衛生部長阿札爾做了一個「外交泡泡」，也應該落實入境普篩，再做一個「經濟泡泡」，開放商務、陸生、外籍生來台，但一律進行入境普篩。

此外，民調顯示有22.7％民眾對政府研發疫苗沒信心，66.7％民眾有信心。陳宜民質疑美國與台灣簽署衛生合作備忘錄，但蔡政府有向美國要求讓台灣加入國際疫苗計劃嗎？能參加美國研發疫苗的「神速行動」嗎？

林奕華則提到，依照目前政府使用紓困預算的方式，假如紓困預算都用完，全球疫情還沒舒緩，邊境把關還不加強，最後變成沒有經費用於經濟復蘇、疫苗採購，恐怕造成疫情未解，失業率增加、國人感染的多重風險。台美昨天簽署的備忘錄，都在一般衛生合作，沒有藥品跟疫苗的實質合作，應該要有更具體的，比如瑞德西維可以授權台灣自製權，但也沒看到授權。

(中時 )