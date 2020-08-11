2020總統大選前，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋開記者會，指控新文化基金會領政府錢培養網軍，在臉書上教導「假扮韓粉」，遭基金會提告求償百萬。台北地院今開庭，王的律師葉慶元說，對於他們提出的證據，基金會統統不否認，不知道到底要告什麼。

王淺秋1月6日開記者會指出，駐日代表謝長廷成立的新文化基金會，在臉書粉絲團發布「假扮韓粉教戰守則」，質疑基金會每年領取政府補助約119萬，舉辦研習營洗腦學生、培養網軍。基金會認為名譽受損，提告求償100萬元，並刊登道歉啟示。

全案今辯論，基金會的律師房彥輝表示，指控謝長廷培養網軍的網路文章，來源是《環球網》，是眾所周知的大陸官媒，可信度有待商榷；基金會確實有做網路輿情，是因應網路時代來臨，目的是透過網路來溝通，與網軍是完全不同的概念。

房彥輝並指，管理粉絲團的是基金會學生，基金會很尊重學生自主性，不會多加干涉，基金會舉辦的研習營，主要是與青年交流的平台，是常態性在全台灣舉辦，講師雖可能有特定政治傾向，但不只有民進黨，也可能有其他的，基金會另有政治幕僚訓練課程，與研習營無關。

房彥輝說，王淺秋言論已讓社會大眾對基金會產生負面觀感，損害基金會長久以來關心社會議題、公共服務的形象，另基金會雖然是公益運作，但研習營有收取報名費用，仍存在經濟利益；訴訟期間又再一次指涉基金會假公濟私，毫無悔意。

葉慶元則反駁，原告不否認研習營有支持民進黨的講師，不否認有做網路輿情，不否認有開課訓練政治幕僚，也不否認有拿政府的錢，不知道到底在告什麼，既然是在基金會官方臉書公開的資料，就不能「切割」成是小編個人行為。庭末，法官諭知辯論終結，定8月27日下午宣判。

(中時 )