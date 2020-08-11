若冬季新冠肺炎疫情與流感同時夾攻，最佳預防方法就是接種疫苗。由中央研究院院士翁啟惠領導的基因體研究中心團隊，研發出「單醣化嵌合血凝集素(chimeric HA)蛋白疫苗」，可對抗各種異株和亞型的A型流感病毒，減少因誤判病毒株導致疫苗防護力不足的問題，甚至可用來研發新型態冠狀病毒疫苗，研究成果於7月登上國際期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)。

預防流感最佳方法是接種疫苗，但疫苗通常只針對單一亞型，不同亞型之間沒有免疫交叉性，一旦病毒突變，或者病毒株預測錯誤，當年趕製的疫苗就會失去預期保護力。因此，翁啟惠研究團隊擷取來自兩種不同病毒株的蛋白質，組合成全新的血凝集素，再輔以中研院獨創單醣化技術，研發出「單醣化嵌合血凝集素蛋白疫苗」，可預防各種異株和亞型的A型流感病毒感染人體。

A型流感病毒的分類，是由病毒表面的血凝集素(HA)以及神經胺酸酶(NA)兩種蛋白決定，經過排列組合，可組成不同病毒株，而病毒突變通常發生在血凝集素的頭部區域。

在這項研究當中，擔任論文第一作者的博士後研究員廖心瑜表示，為了克服H1亞型產生的抗體只能預防H1病毒感染的問題，便鎖定病毒表面一根根突起的血凝集素蛋白進行研究。

廖心瑜先將H1和H5不同亞型的血集凝素序列進行排列，找出H1和H5的共通序列，再將不同的區域排列組合，設計出不同於自然界存在的嵌合血凝集素。經過多方嘗試後，篩選出一個頭部含有共通H5序列、枝幹含有共通H1序列的嵌合蛋白。實驗發現，此蛋白可引發良好的免疫反應。

為了進一步優化疫苗效力，研究團隊還利用單醣化技術，修飾血凝集素上特定部位多餘的醣，簡化後的嵌合蛋白可以露出不易突變的區域，使得人體免疫系統更容易辨識、消滅已被感染的細胞。將單醣化後的嵌合血凝集素，結合中研院專利的醣脂佐劑(cHAmg ＋ C34)一起使用，可產生較多的細胞激素以及T細胞反應，增強免疫效果

中研院表示，這項技術亦可用來開發新一代冠狀病毒疫苗，以對付不斷突變的新冠病毒株。相關研究目前仍在進行中。

(旺報 )