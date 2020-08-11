在世界經濟陷入低迷階段，越來越多的外資機構看好大陸，並對大陸股票等資產情有獨鍾。根據券商中國引述高盛最新發佈報告指出，如果全球經濟再次下滑，儘管美聯準會（Fed）必當全力以赴，但由於美元霸主地位岌岌可危，拯救世界的重任將再次取決於大陸。與此同時，高盛認為中美貿易摩擦不會對大陸股市造成太大影響，將繼續維持「超配大陸股票」的觀點。

值得注意的是，唱多做多A股已成為大多數外資的最新動向，且外資也成為影響A股走向的重要指數。1到7月北向資金淨流入金額接近1300億元（人民幣，下同），其中4月、6月成為外資流入高峰，分別淨買入532.58億元和526.79億元。

回顧高盛7月初發表的報告指出，多項因素包括大陸強勁經濟復甦、疫情再爆發的風險受控等、有利的宏觀政策等支持近期A股升勢，預期未來1至3個月由流動性驅動的上行空間可達15％。

高盛認為在政策方面，過去幾個月通過貨幣工具及信貸政策緩解了金融狀況、企業盈利有改善趨勢、股票估值不高及散戶參與增加均有利股市上揚。

(旺報 )