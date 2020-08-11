桃園蘆竹高鐵橋下傳大貨車翻覆 車頭倒栽蔥卡護欄 11:442020/08/11 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市蘆竹高鐵橋下大貨車翻車，蘆竹分隊為防止貨車漏油引起火災，現場已將油漬用木屑覆蓋，消防也已備好水線。（翻攝照片／姜霏傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駕駛疑似路況不熟，轉彎幅度過大導致翻車，整台貨車翻覆，車頭卡在紐澤西護欄中。（翻攝照片／姜霏傳真） 桃園市蘆竹區高鐵橋下今(11日)上午10時發生一起嚴重車禍，大貨車自撞紐澤西護欄後翻覆，整個車頭卡在護欄上。車內2位男性分別約30歲與50歲，2位小腿以下皆被壓住，意識清醒無生命危險，目前蘆竹分隊仍在破壞車體將患者救出。 據了解，桃園市蘆竹區仁愛路三段560巷大貨車今早自撞護欄，駕駛疑似路況不熟悉，轉彎幅度過大，導致貨車失控翻車。蘆竹分隊派出7名消防員、1輛消防車及2輛救護車，同時增派山腳分隊救護車及一艘分隊前往現場支援。詳細肇事原因仍待釐清。 (中時 ) #蘆竹 #大貨車 #救護車 #車頭 #翻車 也許您會感興趣 推薦閱讀 高價進口車熱銷 和泰車完勝 04:102020/08/11 證券．權證 門外傳奇怪叫聲 女主人出門驚見3米長財神來報到 11:282020/08/11 社會 貨車輾過女騎士 赫見害死同學 04:102020/08/11 社會新聞 天災頻傳 臺灣產物：加保颱風洪水險 04:102020/08/11 產業特刊 舊蘇花貨車跨線取締 交給科技 04:102020/08/11 地方新聞 保時捷首部電動跑車 Taycan少了「他們」就無法誕生 09:432020/08/11 汽車情報-主題企劃 公車讓座燈 孕媽嗶卡就啟動 04:102020/08/11 地方新聞 楊肅浩老師發片 客運車上備課 04:102020/08/11 娛樂新聞 事故鬼機車嚇人 彰化139線道大執法 04:102020/08/11 地方新聞 邁拚掃街拜票 線上直播互動 04:102020/08/11 地方新聞 社會熱門新聞 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 展示帳篷內驚見2隻腿 還傳出陣陣聲響 民眾嚇：已經半小時 - 社會 慟！年輕小倆口喜赴派對 絕美人妻站窗微微一笑 下一秒竟血染草叢 - 社會 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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