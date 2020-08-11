駕駛疑似路況不熟，轉彎幅度過大導致翻車，整台貨車翻覆，車頭卡在紐澤西護欄中。（翻攝照片／姜霏傳真）

桃園市蘆竹區高鐵橋下今(11日)上午10時發生一起嚴重車禍，大貨車自撞紐澤西護欄後翻覆，整個車頭卡在護欄上。車內2位男性分別約30歲與50歲，2位小腿以下皆被壓住，意識清醒無生命危險，目前蘆竹分隊仍在破壞車體將患者救出。

據了解，桃園市蘆竹區仁愛路三段560巷大貨車今早自撞護欄，駕駛疑似路況不熟悉，轉彎幅度過大，導致貨車失控翻車。蘆竹分隊派出7名消防員、1輛消防車及2輛救護車，同時增派山腳分隊救護車及一艘分隊前往現場支援。詳細肇事原因仍待釐清。

(中時 )