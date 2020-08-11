台中市新上任政風處長詹政曇，從五日到市府報到，到十一日已達一周時間，但碰了市長盧秀燕軟釘子，連今天上午舉行的市政會議都被拒於門外，也未排上市政會議「政風處長」座位牌，人在辦公室的詹政曇表示，「長官有智慧，待命中，一切聽市長指示」。
詹政曇表示，他從1983年在省政府政風處服務，隨後到九二一地震重建委員會，歷經役政署、到連江縣擔任四年政風處長、台南市政風副處長、嘉義市府政風處長、台南市府政風處長等職務，「長官派去那裡，就服從命令那裡上任」。
市府團隊廿八個局處首長今日上午都列席市政會議，獨缺政風處長一人，詹政曇被市府告知今日不要出席市政會議，「會不會覺得尬尷？」他說，依市長的指示，當成上班的歷程就對了，至於未出席市政會議的原因，「不方便多說」，法務部是否在八月下旬要辦理統一辦宣誓，「也是依長官指示」。
各縣市府的政風處長依法由中央派任，廉政署長任命，政風首長接獲中央派令，即至該機關報到，政風與主計、警察一條鞭的派任系統，一般中央會尊重縣市長意見，但這次詹政曇到任，傳出與盧秀燕屬意的人選相違，首度出現政風處長沒有出席市政會議的情況。
今年六十二歲的詹政曇，政風職務經歷過藍綠不同的政府與執政者，他表示，到各個單位機關服務，一切依法行政，來任台中市府後，禮貌性的要拜會市長，已經主動連繫，目前還在等待市長的接見時間。
「依法行政，尊重行政程序」，詹政曇說，他是桃園人，投入政風單位的工作，歷任很多單位，一切都依長官指示，他到機關來，就是承機關首長之命，長官有智慧，在政風單位會做好自己職責所在的事。
(中時 )
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