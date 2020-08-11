教育部開放境外生入境，卻排除陸生，引發軒然大波。私立大學及私立科技大學校院協進會今天發表共同聲明，嚴正反對政治凌駕教育 籲請政府盡速開放陸生入境就學。

聲明指出，教育部8月5日二度通函各大學，先則表示考量目前開放應屆畢業生(含陸生)入境秩序及檢疫情形良好平順，因此進一步開放所有國家／地區在學境外生來臺就學；後又緊急改口宣稱此次開放入境之境外生不包括陸生，理由是基於兩岸情勢發展，兩岸事務主管機關認為需要再審慎評估。

聲明說，由此可知，政府選擇性排除陸生入台求學，完全是政治考量，與防止疫情擴散無關，私立學校不能苟同，並深以為憾。

聲明指出，陸委會以大陸當局可能不當阻撓學生來台，做為暫不開放在學陸生入境的理由，非常不恰當。衡情論理，台灣是提供高等教育給境外生的一方，決策思維理應採取正面、積極的態度，不宜畫地自限。

也就是，在不影響防疫目標的前提下，政府應該公平對待陸生，亦即比照其他境外生，主動做成開放入境、有助其順利來台求學的決定，才是負責任的做法。事後如果大陸當局真的以愚蠢理由阻礙學生來台，那是他們的問題，責不在我，陸生自無錯怪餘地。

聲明進一步說，此時此刻教育部還把境外學位生區分為新生(錄取尚未註冊入學)和舊生(在學學位生)，並優先開放舊生入境，已經不具實質意義。現在離下學期開學(9 月中旬)只剩 5 個星期左右，新生比舊生需要更多時間決定或準備註冊入學事宜，卻尚無確切開放入境日程，實在不合理、不切實際。

聲明呼籲政府：盡速比照其他境外生，開放陸生入境求學，不要讓政治凌駕教育；充分顧及新生受教權益，盡速公布准予入境的確切日期，不要為德不卒。

(中時 )