溜馬小前鋒華倫曾在今年1月的對戰衝突中放話將打爆熱火悍將吉米巴特勒，雙方今日正面隊對決，華倫手感盪到谷底，14投中5僅得12分，與吉米巴特勒的PK戰中完敗，最終溜馬92比114慘敗在熱火的手上。

華倫在與吉米巴特勒的衝突中揚言要打爆對方，吉米巴特勒則互嗆「你是垃圾」，當時華倫被裁判趕出球場，吉米巴特勒送給他一個飛吻動作，讓華倫氣炸，埋下兩人的恩怨情仇。

此役賽前華倫一度打算以有傷為由不打，但當得知吉米巴特勒將先發上陣之後，華倫立即表態出賽，主要目的就是想要和吉米巴特勒正面對決。

可惜華倫手感欠佳，首節7投2中，次節連續投進兩顆三分球，幫助溜馬反超比數，單節8分，半場12分，力壓半場只得10分的吉米巴特勒。

然而第三節華倫全面熄火，單節3次出手全部落空，在少了華倫的火力支援下，溜馬攻擊當機，熱火在吉米巴特勒的領軍下要回領先地位。

決勝節，華倫仍堅持帶傷上陣，無奈時不我予，最終溜馬以22分之差慘敗，吞下復賽第2敗，華倫的12分也是復賽6戰最差表現。

華倫在復賽前3場狀態兇猛，首戰面對七六人就狂砍53分，緊接著對上巫師和魔術都攻下30分以上，前役迎戰湖人更是在詹姆斯面前豪取39分，率領溜馬5場比賽拿下4勝，場均貢獻34.8分、6.6籃板和2.4助攻，場均命中率60.5%，三分球命中率50.8%。

(中時 )