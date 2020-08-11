香港警方昨天逮捕壹傳媒集團創辦人黎智英等10人後，香港網民發起「暴買」《蘋果日報》行動，力挺壹傳媒和黎智英。對此，宅神朱學恒悲嘆，香港民眾現在只剩下上街花錢挺言論自由的選項，凜冬已至，香港網友自己小心。

香港警方昨天逮捕壹傳媒集團創辦人黎智英等10人後，香港《蘋果日報》今天正常出版。約莫凌晨起，不少民眾在報攤前排隊，等候《蘋果日報》送達。據香港《蘋果日報》報導，凌晨2時在旺角亞皆老街，排隊的人龍更已達到了50人。而在奶路臣街，報攤於凌晨2時左右進貨了300份《蘋果日報》，但不到1小時已經賣掉了200多份，其中更有人一口氣買了50份。多處報攤的《蘋果日報》都被搶購一空。

對此，朱學恒在臉書悲哀表示，「香港民眾現在只剩下上街花錢挺言論自由的選項了」！「上街抗議，不行會被抓，鍵盤抗議，不行也違反國安法，我他Ｘ的花錢買報紙可不可以。君不見昨天壹傳媒股價被搜索之後本來該跌，結果被小股民報復性爆買到漲了344%，沒有票可以投只能買股票發洩」。

朱學恒臉書。（摘自朱學恒臉書）

朱學恒更指出，現在港府連連壹傳媒的管理階層都抓，目的就在鋪陳要關整個壹傳媒，要讓民眾連支持的對象都沒有。朱學恒文末直言，「凜冬已到，香港網友自己小心」。

(中時新聞網)