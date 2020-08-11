臺灣指數公司新編「特選台股領航報酬指數」，自8月10日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。指數成分股依編製規則每年4月定期調整一次，最近一期指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、國泰金、富邦金、廣達、鴻海、台達電、中華電、大立光、中租-KY等。

臺灣指數公司表示，「特選台股領航報酬指數」成分股以上市股票為採樣範圍，先依產業市值占市場比重大小順序選取市值涵蓋率達採樣母體80％者為核心產業；再自其中篩選產業領導公司，選入符合自由流通週轉率、財務指標且股票市值為該產業第一大及第二大者，總計15檔股票為成分股。指數成分股權重依臺灣指數公司設計之「產業市值權重加權方法」設定。

臺灣指數公司利用歷史資料按照指數編製規則進行指數回溯，觀察「特選台股領航報酬指數」指數總報酬為69.09％，年平均報酬為54.73％，優於同期間大盤表現。

臺灣指數公司表示，「特選台股領航報酬指數」為元大證券委託臺灣指數公司客製化編製之指數，自核心產業挑選市值較大及獲利穩定的產業領導公司股票，視為國內股票市場領航者，投資績效與發行量加權股價指數相關性高，走勢較為活潑，經風險調整後的投資績效表現優於大盤；預擬為追蹤標的指數發行ETN，可作為長期投資或波段操作之選項。

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