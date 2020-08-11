美國財星（Fortune）雜誌公布2020年世界500大企業排行榜，中國（包括香港）上榜企業家數達到124間，首次超越美國的121間，但數據也顯示中企大而不強。新華社旗下的經濟參考報將之稱為「歷史性跨越」。

報導表示，「中國企業規模和大公司數量不斷增加，既是中企發展壯大所取得的歷史性成就，也是中國經濟持續快速增長所必然孕育的成果。」

今年是財星雜誌連續第26年發布世界500大排行榜，今年全球前500大企業營收達到33.3兆美元，創下歷史新高，接近中美兩國GDP總和。今年進榜的最低營收門檻，也從248億美元提高到254億美元。

財星中文網指出，2008年以來，中國企業在排行榜中的數量加快發展。先是超越了德國、法國和英國，後來超越了日本。在今年的排行榜中，中國大陸進一步超過美國，上榜企業家數高居各國之冠。

財星中文網稱，自1995年財星雜誌發布世界500強排行榜以來，還沒有任何一個別的國家或地區的企業如此迅速地增加在排行榜中的數量。

然而，若進一步分析則可以看到，中國企業依然存在「大而不強」的問題。

今年上半的中國公司平均銷售收入達到669億美元。與世界500強公司橫向比較，中國企業平均營收和平均淨資產兩項指標都達到財星世界500強的平均水平，但中國企業的盈利水準則偏低。

2019年，上榜的124家中國企業平均利潤不到36億美元，約為美國企業70億美元的一半，也低於全球500家大公司平均利潤41億美元。此外，上榜中國公司的平均銷售收益率5.4％，低於美國企業的10.5％；平均淨資產收益率9.8％，也低於美國企業的17％。

財星中文網指出，若考慮到中國和美國上榜企業平均聘用員工數量的差別，前述差距還將進一步擴大。

今年進榜的中國銀行共有10間，這10間銀行利潤佔全部上榜中國企業利潤總額的44％。相比往年佔比50％以上，今年中國上榜的銀行利潤佔比已明顯下降，

財星中文網表示，中國改革開放40年來，前20年中國進榜企業從無到有；加入世貿組織以來的20年，中國現代化企業則是從小到大。如今中國企業的挑戰是，如何從「大」轉變為真正的「強大」。

(工商 )