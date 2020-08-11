美國總統川普此前定下45日期限，限TikTok在9月15日前出售美國業務，否則會被強制關閉。路透引述消息人士稱，微軟面對如何確保TikTok資料留在美國的技術挑戰，在45天限期內，可能難以解決相關問題。

外電此前報導，微軟正洽購TikTok旗下美國、加拿大、新西蘭及澳洲的業務。

對於微軟正洽購TikTok，美國財長穆努欽接受外媒訪問時表示，未有評論惟表示，TikTok不能再以目前的形式大規模收集美國人的數據。他指，川普早前已徹底清楚表明，不容許TikTok以目前的模式繼續下去，財政部擁有糾正有關情況所需的工具。

消息人士指出，若要徹底將TikTok分散於各地的用戶資料與字節跳動完全剝離，可能需時1年，因為TikTok與字節跳動旗下中國短視頻平台抖音採用技術共享，即使TikTok已經把源碼分開，但也與字節跳動其他產品共用。

美國海外投資委員會（CFIUS）前官員米爾（Aimen Mir）指出，如果微軟提出須時1年以上，才可確保TikTok用戶私隱安全，將不會獲得CFIUS接納。

另外，微軟前高層Jim DuBois認為，微軟面對的另一個問題，是如何解決完成收購後，TikTok各地內容分享的技術問題，因為各地內容是共享，分享的基礎是按照用戶以往收看內容的習慣決定。TikTok的資料庫現時位於美國，後備資料庫則放置在新加坡。

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