依據新版公司治理藍圖（2018-2020）規劃，並配合國際盡職治理趨勢及國內機構投資人運作情形，證交所10日再度公告修正機構投資人盡職治理守則，包括機構投資人宜擴大盡職治理範圍，除股票外，應將盡職治理擴展至債券、不動產、私募基金等，另應建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形，如說明對重大議案贊成、反對或棄權原因等四大重點。

我國為推動公司治理，鼓勵機構投資人關注被投資公司營運狀況，並出席股東會、行使投票權、適當與經營階層對話與互動，利用市場機制，強化整體資本市場公司治理水平。

因此，證交所於105年協同金融總會、集保結算所及投信投顧公會，共同發布我國「機構投資人盡職治理守則」，並在新版公司治理藍圖推動下，簽署家數已達151家，盡職治理亦成為我國公司治理生態系統中重要的一環。

此次盡職治理守則修正過程中，證交所並向國內外機構投資人徵詢意見，以求盡職治理守則之修正符合實務執行，另亦參酌國際公司治理組織包含國際公司治理網絡（ICGN）及亞洲公司治理協會(ACGA)所提供之建議，使我國盡職治理發展接軌國際發展現況。

此次守則修正重點如下：

一、兼顧被投資公司永續發展：機構投資人宜於投資評估與決策流程中納入ESG議題，並於關注被投資公司時，考慮ESG相關之風險與機會，以及瞭解被投資公司之永續發展策略。

二、擴大盡職治理範圍：隨機構投資人投資範圍擴大，除股票外，機構投資人宜視投資之重要性將盡職治理擴展至債券、不動產、私募基金、另類投資等其他資產類型。

三、建立並揭露投票政策，另加強投票紀錄之揭露：機構投資人應建立並揭露明確投票政策與揭露投票情形，例如說明對重大議案贊成、反對或棄權之原因。

四、提升盡職治理資訊揭露品質：機構投資人宜每年於網站發布盡職治理報告，並於報告中說明盡職治理守則遵循聲明及無法遵循部分原則之解釋、機構投資人為落實盡職治理所投入之資源、個案說明議合成果、投票情形等相關盡職治理資訊。

證交所表示，各簽署人應於6個月內，依修正後守則內容更新遵循聲明，並通知公司治理中心，各簽署人更新情形亦將同步揭示於公司治理中心網站。簽署人並應參考修正後盡職治理守則之遵循指引，逐步落實機構投資人盡職治理，以提高總體投資效益，共同提升我國資本市場品質。

(工商 )