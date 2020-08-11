大同社會住宅店面內部現況。（高雄市都發局提供／林瑞益高雄傳真）

坐落於高雄市前金區大同二路及自強二路口的大同社會住宅，1樓規畫有6間店鋪，每間面積約14坪，租金底價每月僅要1萬1000元，高雄市都發局11日說，歡迎民眾洽詢。

大同社會住宅面臨20公尺的大同路，周邊還有前金國小、前金幼兒園、 前金第一公有市場、捷運市議會站、大同醫院等設施，區位優越，都發局日前已公告招租，民眾詢問度高。

都市發展局代理局長蘇俊傑表示，市府為力挺市民創業，釋出大同社宅6間店鋪，租金底價每月只要1萬1000元，遠低於周邊店鋪行情。創業者只要不是經營視聽歌唱業，或屬都市計畫法高雄市施行細則住宅區負面表列行為者，都能入駐使用。

住宅發展處長翁浩建進一步說明，只要是自然人、持有公司登記證明或商業登記證明之公司、行號或登記立案之法人組織或團體皆可投標。租賃物以空屋出租，採標價最高者得標，租期5年，租期屆滿前可再申請續租最多5年。

都發局指出，自公告招租以來，電話詢問度高，為讓有意願者充分了解大同社宅店鋪內部空間，即日起至8月14日當周上午9時至11時，開放所有招租店鋪供民眾參觀，歡迎有意願申請的民眾實地走訪。相關訊息請至高雄市都發局網站查閱。

(中時 )