疑天雨路滑釀死亡車禍 東港騎士遭捲入大車車底亡 11:442020/08/11 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東港鎮船頭路、大東路口11日早上9點20分發生一起死亡車禍，1台重機車與1台曳引車併行時，疑因天雨路滑發生擦撞，騎士遭捲入大車車底，當場死亡，目前警方正釐清肇事原因，大車駕駛酒測值為零。 (中時 ) #死亡 #騎士 #車禍 #天雨路滑 #方正 也許您會感興趣 社會熱門新聞 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 展示帳篷內驚見2隻腿 還傳出陣陣聲響 民眾嚇：已經半小時 - 社會 慟！年輕小倆口喜赴派對 絕美人妻站窗微微一笑 下一秒竟血染草叢 - 社會 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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