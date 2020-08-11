東港鎮船頭路、大東路口11日早上9點20分發生一起死亡車禍，1台重機車與1台曳引車併行時，疑因天雨路滑發生擦撞，騎士遭捲入大車車底，當場死亡，目前警方正釐清肇事原因，大車駕駛酒測值為零。

(中時 )

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